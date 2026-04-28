Бояться повтору скандалу, як із Зеленським: зустріч Чарльза III й Трампа пройде таємно, – ЗМІ

Переговори короля Великої Британії Чарльза III з президентом США Дональдом Трампом відбудуться без преси. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути можливих публічних конфліктів під час зустрічі.

Проте, очікується, що зустріч пройде спокійно. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Після замаху на Трампа у Вашингтоні: Білий дім екстрено посилює охорону президента США

В якому форматі пройде зустріч короля Чарльза III та Трампа?

Зустріч короля Великої Британії Чарльз III з президентом США Дональд Трамп у Вашингтоні відбудеться у закритому форматі. Як повідомляє ЗМІ, на цьому наполягли британські чиновники через побоювання повторення публічного конфлікту, подібного до ситуації із президентом України Володимир Зеленський у Білому домі у лютому 2025 року.

Очікується, що монарх з'явиться перед журналістами лише на початку зустрічі в Овальному кабінеті для короткої фотосесії, після чого перемовини продовжаться без преси. Такий підхід має запобігти можливим незручним або конфліктним моментам у публічному просторі.

Довідково! Король прибув до Вашингтона напередодні ввечері, а ключові події візиту заплановані на вівторок. Зокрема, йдеться про двосторонню зустріч із Трампом та виступ перед Конгресом США.

На заходах Чарльза супроводжуватимуть представники палацу, а також міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. За інформацією дипломатичних джерел, Купер готова втрутитися у разі ускладнення переговорів, хоча в уряді Британії вважають, що король має достатній досвід для самостійного ведення діалогу навіть у складних ситуаціях. Також очікується, що у своїх виступах Чарльз може порушити теми захисту довкілля та підтримки України, формулюючи їх у стриманій дипломатичній манері.

Сам Трамп позитивно висловився про візит, назвавши короля "чудовою людиною" та висловивши очікування від зустрічі. У Лондоні ж покладають значні надії на цей візит, розглядаючи його як можливість покращити відносини між країнами, які нині переживають складний період.

Важливо! Велика Британія та США мають низку суперечок. Президент США Дональд Трамп погрожує Великій Британії "великими митами" у відповідь на британський податок на цифрові послуги, який вважається несправедливим щодо американських технологічних компаній.

Крім того, Трамп також погрожував переглянути торгівельну угоду між США та Британією через незадоволення політикою британського прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо війни на Близькому Сході.

Що відомо про скандальну зустріч Зеленського і Трампа, яку так побоюється король Чарльз III?

Наприкінці лютого 2025 року, у Білому домі відбулася напружена зустріч між президентом України Володимир Зеленський та президентом США Дональд Трамп, яка супроводжувалася серйозними розбіжностями та завершилася емоційною дискусією. Під час переговорів сторони продемонстрували різні підходи до питання завершення війни.

Трамп заявив, що Зеленський нібито "не готовий до миру" і висловив невдоволення його позицією, зазначивши, що Україна має обмежені можливості без підтримки США. У відповідь Зеленський наголосив, що не погодиться на припинення вогню без чітких гарантій безпеки та розкритикував попередні спроби дипломатичного врегулювання з Росією, які тривали з 2014 року.

Переговори в Овальному кабінеті швидко переросли в емоційну суперечку, після якої український президент достроково залишив Білий дім. Після цього Трамп заявив, що Зеленський зможе повернутися до переговорів, коли буде готовий прийняти запропоновані умови миру.

У подальших коментарях Зеленський підкреслював готовність до співпраці з американською стороною, хоча сама зустріч стала однією з найнапруженіших у відносинах між Києвом і Вашингтоном за останній час.