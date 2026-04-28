Відтепер всі публічні заходи за участю Трампа будуть посилено охоронятися. Про це пише Reuters.

Що відомо про посилення безпеки у Білому домі?

Білий дім розпочав перегляд протоколів безпеки після стрілянини, що сталася в суботу біля готелю у Вашингтоні під час заходу за участі президента США Дональд Трамп та високопосадовців. Інцидент став черговим серйозним викликом для охорони президента на тлі посилених політичних і міжнародних напружень.

За даними адміністрації, керівниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз проведе зустріч із представниками Секретної служби США та Міністерства внутрішньої безпеки США. На переговорах планують обговорити можливі зміни в організації охорони під час масштабних публічних заходів, у яких бере участь президент.

Довідково. Дональда Трампа як чинного президента США охороняє Секретна служба США. Це державне агентство відповідає за безпеку президента, віцепрезидента, їхніх родин та ексочільників держави.

Прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що влада регулярно аналізує рівень безпеки та розглядає шляхи його вдосконалення. Серед обговорюваних питань – можливість роздільної участі президента та віцепрезидента в масових заходах, а також координація дій у межах системи президентської спадковості.

Попри інцидент, у Білому домі зазначили, що спеціальний механізм "визначеного наступника" під час вечері Асоціації кореспондентів не застосовувався, оскільки частина членів уряду була відсутня. Також повідомляється, що президент Трамп продовжує підтримувати керівництво Секретної служби і наразі не планує кадрових змін.

Зверніть увагу! Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу зазначив, що замах на Трампа у готелі Washington Hilton може бути спланований. Несвітайлов висловив підозру, що інцидент може бути піар-акцією для підвищення рейтингу Трампа.

Що відомо про замах на Трампа у готелі Washington Hilton?

Під час вечері у бальній залі готелю Washington Hilton невідомий озброєний чоловік раптово увірвався до приміщення, що спричинило паніку серед присутніх – люди почали ховатися під столами. За попередніми даними, пролунало від 4 до 6 пострілів, після чого нападник спробував прорватися через охорону, однак був зупинений.

Правоохоронці встановили особу стрільця – ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен, учитель із Південної Кароліни. Його затримали на місці події, попередньо зазначивши, що він діяв самостійно. За словами сусіда, чоловік міг мати розлад аутистичного спектра. У момент інциденту Аллен був озброєний дробовиком, пістолетом і ножами, а також перебував у готелі як його гість. Внаслідок стрілянини поранення отримав офіцер Секретної служби США.

Західні ЗМІ повідомляють, що під час допиту Аллен нібито заявив про намір стріляти у представників адміністрації Дональд Трамп. Також стало відомо, що восени 2024 року він робив невеликий політичний донат – 25 доларів – на президентську кампанію Камали Гарріс, згідно з даними Федеральної виборчої комісії США.