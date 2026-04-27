Про це пише BBC.

Як триває судове засідання над Алленом?

Судять Коула Томаса Аллена у Федеральному суді Вашингтона. Журналісти пишуть, що після того, як Коулу Томасу Аллену повідомили про його права, зокрема право зберігати мовчання та право на попереднє слухання, його запитали, чи розуміє він звинувачення.

Так, ваша честь,

– відповів підозрюваний.

Аллена звинувачують у трьох злочинах:

замаху на вбивство президента Сполучених Штатів;

використання вогнепальної зброї під час насильницького злочину;

перевезення вогнепальної зброї в міжштатній торгівлі з наміром вчинити тяжкий злочин.

Федеральний прокурор Джоселін Баллантайн стверджує, що Аллен перетнув кордони кількох штатів, намагаючись вчинити замах на президента Сполучених Штатів. Аллен нібито мав помпову рушницю 12-го калібру, три ножі та іншу зброю.

Підозрюваний американець не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. На цьому судове засідання закінчилося.

Наступне слухання має бути у четвер, 30 квітня. Це буде слухання щодо тримання Аллена під вартою, на якому буде визначено, чи слід продовжувати утримувати його під вартою до суду. Загалом за вчинені злочини Коулу Томасу Аллену загрожує довічне ув'язнення.