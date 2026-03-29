Як ніколи близькі й досі без членства: у ЗМІ назвали причину, яка заважає вступу України в НАТО

Україна та НАТО нині як ніколи близькі, як на політичному рівні, так і в практичній взаємодії. Діалог між сторонами досягнув безпрецедентної інтенсивності та рівня довіри.

Втім, існує фактор, який досі фактично блокує вступ України до Альянсу. Про це мовиться в матеріалі The Telegraph.

Цікаво Момент настав? Де й коли Путін готується відкрити другий фронт у Європі та як відповість НАТО

Чому шлях України до НАТО досі закритий?

Київ регулярно намагається шукати нові формати комунікації, щоб доносити свою позицію союзникам і краще розуміти їхні підходи.

Частина держав уже де-факто сприймає Україну як майбутнього члена НАТО та сама ініціює постійний контакт і навіть координацію.

На думку видання, головна причина відсутності членства полягає не у формальних критеріях, а в імперському мисленні керівництва Кремля, яке роками впливало на позицію союзників.

Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому – це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше,

– зазначається у матеріалі.

Саме через це ідея вступу України відкладалася під різними приводами – від зауважень щодо антикорупційних реформ до аргументу про "відсутність консенсусу".

Навіть Генрі Кіссінджер, який раніше виступав проти запрошення України до НАТО, аби не провокувати Росію, після початку повномасштабної війни визнав, що перешкод для такого кроку більше не існує.

Крім того, видання підкреслює, що членство України в НАТО могло б бути навіть більш стабілізуючим фактором для Росії, ніж ситуація, коли Україна самостійно реагує на загрози з боку Кремля.

Окремо спростовується поширений наратив про те, що війна почалася через перспективу вступу України до НАТО. Неприйнятність членства України для Москви пояснюється тим, що це унеможливлює реалізацію її імперських амбіцій.

Також наголошується, що вступ України до НАТО та ЄС став би чітким сигналом для російського суспільства і влади про те, що Україна остаточно виходить із будь-яких орбіт впливу Росії.

При цьому небажання бачити Україну в НАТО не є кінцевою метою Росії – це лише інструмент у ширшій стратегії знищення України. Журналісти також звертають увагу на практичний внесок України в безпеку Альянсу.

Участь українських військових у навчаннях НАТО як "червоної команди" – лише один із прикладів. Бойовий досвід, сучасні оборонні технології та інновації роблять Україну важливим активом для Альянсу, а не слабкою ланкою. У перспективі вона може стати одним із ключових елементів європейської складової НАТО.

Нагадаємо! Під час військових навчань НАТО в Естонії 10 українських дронів "ліквідували" 2 європейських батальйони.

Ба більше, поки Україна шукає гарантії безпеки, вона фактично вже виступає гарантом для інших країн, які прагнуть підготуватися до сучасної війни з використанням дронів і роботизованих систем.

П'ятий рік поспіль Україна є щитом Європи. Але насправді Україна заслуговує бути мечем Європи. І мечем НАТО,

– резюмує видання.

Як Україна вчить військових зі всього світу?