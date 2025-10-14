"Свідчило б про слабкість": Рютте пояснив, чому Альянс не збиває російські літаки над НАТО
- Генсек НАТО Марк Рютте висловився щодо російських літаків, які порушують західні кордони.
- Він сказав, коли їх слід збивати і чому НАТО цього не робить.
Генсек Альянсу Марк Рютте висловився щодо питання збиття російських літаків, які порушують повітряних простір країн НАТО. Він підкреслив, що їх слід збивати лише в крайньому випадку.
Про це Рютте заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує 24 Канал.
Що сказав Рютте про позицію НАТО?
Генсек заявив що російські літаки, які порушують західні кордони, слід збивати лише в крайньому разі, тобто безпосередньо, коли вони становлять очевидну загрозу.
За його словами, якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати, а спокійно виведемо за межі повітряного простору.
"Ми набагато сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки лише через те, що вони входять у наш повітряний простір… Якби ми були слабкими, можливо, ви б подумали: гаразд, ми слабкі, тому мусимо одразу показати їм, що збиваємо їх щоразу, коли вони входять. Але якщо вони не становлять загрози, з огляду на те, що ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато ефективніше реагувати пропорційно", – висловив позицію генсек НАТО.
Порушення повітряного простору НАТО
Нагадаємо, не так давно російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії й покинули його лише після того, як піднялися у небо винищувачі НАТО. Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу, зазначав, що якби їх збили, "то потім довго б не залітали".
Він нагадав, як у 2015 році 2 російські літаки Су-24 вдерлися в повітряний простір Туреччини. Тоді турецькі винищувачі F-16 атакували один із Су-24, який розбився. Після цього ні літаки, ні дрони більше не залітали до Туреччини. "Достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів", – підкреслив фахівець.
До слова, під час засідання парламентської асамблеї Альянсу генсек НАТО зазначив, що відкрита війна між Росією та НАТО можлива у випадку, якщо Москва буде "настільки дурною", щоб здійснити напад на країни Північноатлантичного альянсу.