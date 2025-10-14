Генсек Альянсу Марк Рютте висловився щодо питання збиття російських літаків, які порушують повітряних простір країн НАТО. Він підкреслив, що їх слід збивати лише в крайньому випадку.

Про це Рютте заявив під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО, інформує 24 Канал.

Що сказав Рютте про позицію НАТО?

Генсек заявив що російські літаки, які порушують західні кордони, слід збивати лише в крайньому разі, тобто безпосередньо, коли вони становлять очевидну загрозу.

За його словами, якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати, а спокійно виведемо за межі повітряного простору.

"Ми набагато сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки лише через те, що вони входять у наш повітряний простір… Якби ми були слабкими, можливо, ви б подумали: гаразд, ми слабкі, тому мусимо одразу показати їм, що збиваємо їх щоразу, коли вони входять. Але якщо вони не становлять загрози, з огляду на те, що ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато ефективніше реагувати пропорційно", – висловив позицію генсек НАТО.

Порушення повітряного простору НАТО