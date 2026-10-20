"Просто маріонетки Кремля": політолог розкрив причини катастрофічного падіння рейтингу Трампа

Рівень схвалення Дональда Трампа серед американців обвалився до рекордного 31% на тлі виборів до Конгресу. З боку президента та його адміністрації лунає багато неадекватних заяв щодо України. Але наша держава має інших союзників у США, на яких можна покладатися.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, заяви Трампа про війну в Україні сприймають неоднозначно не лише в нашій державі, а й у Сполучених Штатах.

Трамп підігрує Путіну

Як наголосив політолог, американське суспільство та медіа – це та сила, яка зараз підтримує на плаву питання щодо війни в Україні. Адже з боку адміністрації Трампа йде повний саботаж у цьому напрямку.

Заяви Трампа та Джей Ді Венса демонструють, що вони на сьогодні не є політиками, які відповідають за притаманний США напрямок – бути світовим поліцейським. Зараз вони фактично маріонетки в руках Кремля. Путін ними користується та виставляє на увесь світ дурнями. А їх, судячи з усього, ця історія влаштовує,

– сказав Бронжуков.

Слабка політика Трампа лише спонукає Кремль діяти проактивно та користатися моментом. Диктатор Путін і надалі хоче перекроїти геополітичну мапу світу та повернути вплив на Східну Європу. Він мислить імперськими категоріями розширення сфер впливу та розуміє виключно силу. Водночас Трамп керується капіталістичним бажанням заробити й намагається умиротворити диктатора за звичними бізнес-схемами.

Рейтинги Трампа падають: дивіться відео 24 Каналу

Чому рейтинг Трампа падає?

За словами політолога, насамперед рейтинг Трампа похитнувся після невдалої війни на Близькому Сході. Очевидно, що президент США хотів швидко перемогти, але лише отримав додаткові проблеми. Зокрема внаслідок цього суттєво зросли ціни на нафту, від чого подорожчав американський дизель.

Понад 6 доларів за галон – це проблема для американської економіки. Фермери, які завжди підтримували Трампа, зараз страждають від його рішень. Все це поступово спричинило падіння його рейтингу.

Я говорив з різними представниками республіканців та демократів під час їхніх візитів до Києва. Усі вони в приватних розмовах кажуть, що це найбільш корупційний, неадекватний та самодурний президент, якого знає сучасна американська історія. Все це й виливається в катастрофічні рейтинги для Трампа,

– зауважив Бронжуков.

Додамо, нещодавно Трамп заявив, що Росія "поводиться нормально" щодо України. Вона нібито "не робить нічого особливого". Того ж дня російська атака "Шахедом" на парк на Харківщині забрала життя шістьох людей. Серед них було троє дітей.