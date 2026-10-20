Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Артем Бронжуков. По его словам, заявления Трампа о войне в Украине воспринимаются неоднозначно не только в нашей стране, но и в Соединенных Штатах.

Трамп подыгрывает Путину

Как подчеркнул политолог, американское общество и СМИ – это та сила, которая сейчас поддерживает на плаву вопрос о войне в Украине. Ведь со стороны администрации Трампа идет полный саботаж в этом направлении.

Заявления Трампа и Джей Ди Венса демонстрируют, что на сегодняшний день они не являются политиками, отвечающими за присущее США направление – быть мировым полицейским. Сейчас они фактически марионетки в руках Кремля. Путин ими пользуется и выставляет на весь мир дураками. А их, судя по всему, эта история устраивает,

– сказал Бронжуков.

Слабая политика Трампа лишь побуждает Кремль действовать проактивно и пользоваться моментом. Диктатор Путин и впредь хочет перекроить геополитическую карту мира и вернуть влияние на Восточную Европу. Он мыслит имперскими категориями расширения сфер влияния и понимает исключительно силу. В то же время Трамп руководствуется капиталистическим желанием заработать и пытается умиротворить диктатора по привычным бизнес-схемам.

Рейтинги Трампа падают: смотрите видео 24 Канала

Почему рейтинг Трампа падает?

По словам политолога, в первую очередь рейтинг Трампа пошатнулся после неудачной войны на Ближнем Востоке. Очевидно, что президент США хотел быстро победить, но получил лишь дополнительные проблемы. В частности, в результате этого существенно выросли цены на нефть, из-за чего подорожал американский дизель.

Более 6 долларов за галлон – это проблема для американской экономики. Фермеры, которые всегда поддерживали Трампа, сейчас страдают от его решений. Все это постепенно привело к падению его рейтинга.

Я разговаривал с различными представителями республиканцев и демократов во время их визитов в Киев. Все они в частных беседах говорят, что это самый коррумпированный, неадекватный и самодурский президент, которого знает современная американская история. Все это и выливается в катастрофические рейтинги для Трампа,

– отметил Бронжуков.

Добавим, что недавно Трамп заявил, что Россия "ведет себя нормально" в отношении Украины. Она якобы "не делает ничего особенного". В тот же день российская атака с использованием "Шахеда" по парку в Харьковской области унесла жизни шестерых человек. Среди них было трое детей.