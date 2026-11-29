Росія 29 листопада демонстративно перекинула стратегічні комплекси "Ярс" за 3 300 кілометрів від України. Проте ядерний удар неможливий через заборону Китаю, від якого Кремль повністю залежить.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт Богдан Попов. За його словами, комплекс РС-24 "Ярс" має дальність до 12 тисяч кілометрів, тому перекидання установки вглиб території Росії є виключно інструментом залякування.

Шантаж європейських країн

Головна мета Москви полягає в намаганні посіяти паніку в державах Євросоюзу, які наразі не володіють системами протиповітряної оборони для перехоплення подібних міжконтинентальних цілей. Водночас для ударів по Україні маневри за тисячі кілометрів від лінії фронту позбавлені будь-якого військово-тактичного сенсу.

Богдан Попов пояснив роль Китаю у стримуванні Кремля: відео

Економічний глухий кут для КНР

Аналітик наголосив, що реальне використання зброї масового ураження виключене через тотальне підпорядкування Кремля політичній волі Пекіна. Російський диктатор остаточно втратив суб'єктність і перетворився на керований інструмент КНР, керівництву якої не потрібна катастрофа світового масштабу.

Залежна Російська Федерація в своїй війні та взагалі в своєму існуванні здебільшого зараз від Китайської Народної Республіки, а це та держава, яка ні в якому разі не хоче допустити глобальної ядерної світової війни. Китай торгує з усіма. Для Китаю перші торговельні партнери – це США і Європейський Союз. Якщо всі один одного розбомблять, то Китаю просто не буде з ким торгувати, і він економічно згниє. Саме тому Китай стримує від цього Путіна,

– наголосив Попов.

Гість ефіру зауважив, що навіть найрадикальніші наміри кремлівських кіл схилити керівництво до натискання ядерної кнопки повністю розбиваються об категоричну заборону Китаю.

Раніше очевидці в Росії зняли на відео, як агресор переміщував ракетні комплекси неподалік Барнаула в селі Бобровка.