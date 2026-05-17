"Зараз не час для переговорів": в Естонії вважають, що Росія ослабла

Європа не повинна піддаватися приманкам Росії, вступаючи в прямі переговори, коли Україна отримала перевагу на фронті. Так вважає міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Про це пише Bloomberg.

Що кажуть в Естонії про переговори з Росією?

Маргус Цахкна заявив, що Москва активізувала зв'язки з європейськими країнами. Її економіка страждає, а військові не можуть досягти прогресу на п'ятому році повномасштабного вторгнення в Україну.

За словами міністра, у цьому випадку реакцією має бути посилення санкцій, а не допомога Москві у пошуку відступу.

У суботу, 16 травня, міністр зазначив, що зараз не час для розмов чи переговорів. Це якраз той момент, щоб чинити тиск на Росію.

Ми не дуже позитивно ставимося до ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, бо Росія слабшає. Зараз не час,

– наголосив політик.

Зверніть увагу! Наразі ЗСУ утримують фронт і ведуть контратаки, відтісняючи російські сили на деяких напрямках. Минулого місяця, за аналізом Інституту вивчення війни, Україна змогла звільнити більше територій, ніж Росія захопила, що стало першим таким випадком із серпня 2024 року.



З останнього, що відомо, Україна повернула контроль над селищем Одрадне Харківської області та прилеглими територіями. Загалом на Великобурлуцькому напрямку це вже не перше звільнення, повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 24 Каналу,



Також українські підрозділи перехопили тактичну ініціативу біля Степногірська, відновивши контроль над позиціями контрдіями.

Естонський міністр зауважив, що диктатор Путін вичерпує свої можливості, і що численні економічні санкції Заходу працюють. Російське вторгнення не досягло значного прогресу, а натомість завдало величезних втрат російським силам. А Україна регулярно завдає значних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об'єктах. Ці атаки сягають глибоко вглиб території ворога.

Естонський міністр також вказав на зростаюче розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі, а ще на скорочений військовий парад 9 травня як на потенційні ознаки вразливості.

До того ж Путін нещодавно втратив важливого союзника в ЄС – прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Його усунення дозволило ЄС ухвалити ще один пакет санкцій проти Росії та схвалити позику Україні в розмірі 90 мільярдів євро, яку Будапешт раніше намагався заблокувати.

Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. Ширша картина така, що ми бачимо, що Росія зараз перебуває в хиткому становищі,

– сказав Цахкна.

Що кажуть інші країни?

Зусилля щодо відновлення діалогу з Росією то посилювалися, то слабшали після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

У лютому 2026 головний дипломат Франції відвідав Москву, щоб провести серію рідкісних особистих зустрічей з російськими чиновниками.

А на початку травня місяця президент Європейської Ради Антоніо Коста заявив, що існує "потенціал" для переговорів з Росією, а потім уточнив, що будь-які обговорення відбудуться лише "у потрібний момент" і що ЄС не хоче "заважати ініціативі", яку очолює Трамп.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив італійській газеті Corriere della Sera, що настав час почати розмову з Росією, додавши, що він не знає, коли це станеться.

Яка ситуація у Росії?

Наразі Путіна контролює його силове крило, яке не передає йому правдивої інформації про реальний стан речей на фронті. На цьому наголосив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в інтерв'ю 24 Каналу.

Окрім того, як зауважив засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом, російські еліти незадоволені ізоляцією диктатора та обмеженим доступом до нього.

Нещодавно на Україну ще й полилися погрози ядерним ударом. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук звернув увагу, що Росія починає брязкати "ядеркою" саме тоді, коли їй не вистачає успіхів на полі бою та дипломатичних зрушень.

Водночас Путін почав говорити про можливе закінчення війни. Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зазначив, що це скоріш за все демонструє, що для Росії ситуація складається значно гірше, ніж вона хотіла б показати.

А російська економіка стикається зі значним дефіцитом бюджету. Тож російський уряд змушений скорочувати витрати або підвищувати податки. Чиновники навіть обдумують введення "податку на надприбутки", зокрема для золотодобувних і металургійних компаній, аби знайти додаткові джерела доходу. Також Росія урізає витрати на розробку ліків.

Українська розвідка дізналася, що російський уряд уже суттєво перевищив плановий бюджетний дефіцит на 2026 рік та далі нарощує витрати. Бюджетний дефіцит країни-терористки досяг 78,4 мільярда доларів США за перші чотири місяці 2026 року.