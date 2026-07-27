CNN розкрило, про що Трамп і Зеленський говоритимуть у Білому домі

Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня. Президенти порушать важливі теми, які стосуються закінчення війни Росії проти України.

Про це пише CNN.

Які теми порушуватимуть Зеленський і Трамп 28 липня?

Журналісти, із посиланням на чиновника Білого дому, повідомляють, що головною темою переговорів Зеленського та Трампа стане поточний мирний процес між Росією та Україною.

Настав час покласти край війні,

– сказав співрозмовник, коментуючи майбутню зустріч лідерів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський говорив, що буде говорити із Дональдом Трампом про ППО, зокрема ракети PAC-2 і PAC-3 до ЗРК Patriot. Також президент України хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватиме далі наша країна із США.

Додамо, що Зеленський, окрім перемовин із президентом США, має намір відвідати похорон друга України сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який помер 11 липня.