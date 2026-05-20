Уже є перші результати: Україна серйозно змінила стратегію війни, – Foreign Policy

Україна змістила акцент із ведення виснажливих боїв на фронті та дедалі активніше завдає далекобійних ударів по військових об'єктах, розташованих углиб Росії. Подібна тактика уже починає приносити відчутні результати.

Про це пише Foreign Policy, наводячи минулорічну заяву українського президента Володимира Зеленського, який назвав повернення війни на територію Росії її новою концепцією.

Як Україна змінює стратегію?

У березні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно змушувати до миру, перемістивши війну на її територію. Відтоді Україна значно активізувала удари по стратегічно важливих російських об'єктах.

Україна поступово відходить від виснажливих наступальних операцій зі значними втратами і зосереджується на далекобійних асиметричних ударах, щоб послабити економіку Росії і завдати шкоди оборонній промисловості.

Весною 2026 року дедалі більше ознак свідчать про ефективність цієї стратегії. Українські далекобійні ракети та високоточні БпЛА майже щодня атакують оборонні, енергетичні об'єкти, а також військові та логістичні центри.

Також Україна щомісяця ліквідовує або травмує близько 35 тисяч окупантів, чим демонструє партнерам не лише здатність чинити опір, але й можливість завдавати відчутних втрат, що грає на користь подальшій підтримці Києва.

Це ставить Київ у кращу позицію для майбутніх мирних переговорів, адже збільшує стимули для Росії погодитися на компроміс,

– вважає історик Регенсбурзького університету Ульф Бруннбауер.

Україна послаблює один із головних фінансових ресурсів Кремля, завдаючи ударів по нафтовій інфраструктурі Росії та скорочуючи її доходи від експорту енергоносіїв. Вважають, що частково це компенсує наслідки політики США.

Як це впливє на наступальні спроможності?

На думку аналітиків, удари по системах ППО, аеродромах і підприємствах оборонно-промислового комплексу ускладнюють подальше ведення наступу Росії. На тлі цього темпи просування окупантів фактично призупинилося.

За даними ISW, у квітні окупанти вперше з серпня 2024 року втратили частину раніше захоплених території. А днями БпЛА атакували об'єкти військово-технологічного сектору біля Москви, які вважали недосяжними для атак.

Уся ця стратегія спрямована на ситуацію на фронті в Україні. Йдеться про те, щоб не дати Росії захопити Донбас і змусити її сісти за переговори на умовах, які контролюватиме Україна. Саме це має стати основою для врегулювання,

– вважає аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Ще донедавна Володимир Путін сподівався на досягнення власних цілей будь-якою ціною та послаблення підтримки України з боку Заходу. Але подібна стратегія починає руйнуватися, а позиції російської сторони послаблюються.

У чому перевага України?

Радник Міністерства оборони України Федір Сердюк розповів, що далекобійні удари по російській території не є "єдиними козирями" Києва. Окремо він відзначив українські технології, які значно розвинулися за останні роки.

Україна використовує найсучасніші безпілотні надводні апарати та сенсори для контролю Чорного моря. Мільйони FPV-дронів, розвідувальні платформи та значно покращені технології розвідки допомогли втримати оборону на землі,

– цитують чиновника.

Він звернув увагу на зростання ефективності українських спецоперацій. Як приклад він навів операцію "Павутина", яку здійснили у червні 2025 року. Тоді Росія втратила частину стратегічної авіації, зокрема Ту-95 та Ту-22М.

Загалом експерти вважають, що Україна не розраховує на швидке повернення окупованих територій. Водночас Київ демонструє здатність продовжувати опір навіть за умови обмеженої підтримки з боку американської сторони.

У якій ситуації опинилася Росія?

Західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін не має плану закінчення війни в Україні. Натомість кількість проблем всередині країни зростає, а підлеглі російського диктатора не можуть ніяк вплинути на поточну ситуацію.

Також раніше повідомляли, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час нещодавніх переговорів із американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Володимир Путін може згодом пошкодувати про вторгнення в Україну.

До речі, агентство Reuters також повідомляло, що Китай міг секретно тренувати орієнтовно 200 російських військовослужбовців на своїй території наприкінці 2025 року, які пізніше могли повернутися на війну проти України.