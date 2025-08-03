Американський президент встановив дедлайн для Путіна, аби той сів за стіл переговорів, інакше пригрозив санкціями. Трамп також, коментуючи нещодавній масований удар по Києву, назвав такі дії Росії "огидними".

Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу припустив, що лідер США може вдатися до жорсткішого варіанту, ніж санкції, який має три складники.

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Які сфери Росії можуть опинитися під прицілом США?

Як наголосив Рейтерович, є дві сфери в Росії, по яких США або недостатньо сильно, або взагалі не вдарили. Перша – це банківська сфера. Там, з його слів, є величезний простір для маневру, бо російська економіка долароорієнтована, американці могли б влаштувати там "армагеддон".

Друга сфера Росії, де американці та європейці досі активно співпрацюють – атомна енергетика. По ній можна вдарити, запровадивши не мита, а санкції.

Це поставить Кремль у жалюгідне становище, якого росіяни бояться. Звісно, що є третій варіант – розширення військово-технічної підтримки України,

– озвучив політолог.

Способом для цього може стати механізм продажу американської зброї, однак Рейтерович не виключає, що Трамп може розглянути ідею ленд-лізу. Він, з його слів, може запустити цей процес і це для нього вигідна історія. Політолог підсумував, що для України це буде дуже потужна допомога, а для Росії – серйозний удар.

Нагадаємо, що американський лідер скоротив для Путіна термін на укладання мирної угоди з 50 днів до 10–12 (від 28 липня). Трамп озвучив, що не виключає можливість проведення переговорів з Путіним до завершення дедлайну і анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Москви.