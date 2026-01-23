Укр Рус
Геополітика Америка У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума
23 січня, 08:02
2

У мирних перемовинах з'явився новий учасник: що відомо про американця Джоша Грюнбаума

Діана Подзігун

У мирних перемовинах щодо України з'явився ще один учасник – Джош Грюнбаум. Він увійшов до складу американської делегації.

Про це повідомляє BBC.

Дивіться також Росія погодилася на тристоронню зустріч в Абу-Дабі: чим закінчилася розмова Віткоффа з Путіним 

Що відомо про Грюнбаума?

У Кремлі повідомили, що разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви прибув ще один член американської делегації – комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.

До слова, за даними агентства Reuters, нещодавно Трамп призначив Грюнбаума старшим радником новоствореної Ради світу. 

В біографії Грюнбаума на сайті Управління загальних служб (GSA) зазначено, що до роботи в адміністрації Трампа посадовець працював у кількох юридичних фірмах, спеціалізуючись на реструктуризації, злиттях і поглинаннях компаній. Грюнбаум має юридичну освіту та ступінь МВА, а також є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк.

Водночас проросійське видання ТАСС повідомляє, що юрист вже брав участь у російсько-американських перемовинах щодо України, втім на дещо нижчому рівні. Мовиться про перемовини Віткоффа та радника Путіна Кирила Дмитрієва, які відбулись восени у Майамі минулого року. 

Хто представлятиме США, Україну та Росію в ОАЕ?

  • Американська делегація спілкуватиметься у такому складі: спецпосланець США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та комісар Федеральної служби із закупівель Управління загальних служб США Джош Грюнбаум.

  • Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ представлятимуть очільник Офісу Президента Кирило Буданов, глава РНБО Рустем Умєров. Згодом до української переговорної групи долучаться також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Андрій Гнатов.

  • Від Росії до ОАЕ прибудуть радник Путіна Юрій Ушаков та спецпредставник в інвестиційно-економічній співпраці Кирило Дмитрієв.