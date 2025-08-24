До Дня Незалежності та Дня Державного Прапора у ЄС та інших країнах забарвили будівлі в кольори українського стягу. Дипломати залишили слова підтримки для українців.

Деталі зібрав 24 Канал.

Які будівлі в ЄС підсвітили до Дня Незалежності?

"На честь Дня незалежності України будівля Ради Європи підсвічується синьо-жовтим кольором на знак солідарності з Україною. ЄС солідарний з Україною та її народом і рішуче засуджує агресивну війну Росії", – написали в Раді Європи.



Рада Європи вітає українців / Фото зі сторінки Ради Європи в Х

А в Єврокомісії залишили ще більше добрих слів до українського свята.

Україна завжди може розраховувати на Європу. Напередодні Дня Незалежності України ми підсвітили нашу штаб-квартиру Берлемон (у Брюсселі – 24 Канал). Це данина поваги мужності, болю та надії народу, який проходить важкий шлях. Ми разом будуємо світле майбутнє.



ЄК підтримує Україну в її День Незалежності / Фото зі сторінки Єврокомісії в Х

У Латвії синьо-жовті кольори з'явилися ще 23 серпня – на День Прапора.

"Вітаючи Україну з Днем державного прапора 23 серпня та Днем Незалежності 24 серпня, біля будівлі міністерства закордонних справ майорять прапори, а фасад освітлюється кольорами. Бажаємо нашим друзям в Україні сили та витривалості!" – написали дипломати.

Синьо-жовті промені підтримки з Латвії / Фото зі сторінки МЗС Латвії в Х

Посольство України в Канаді також виклало гарні фото.

"Цього вечора парламент Канади засяяв у наших національних кольорах, нагадуючи нам про єдність, яку поділяють канадці та українці. Ми вдячні Канадсько-українській парламентській групі дружби та її голові Івану Бейкеру, депутату парламенту, за те, що зробили цей символічний жест можливим. Офіс прем'єр-міністра також підсвічений українськими синьо-жовтими кольорами – потужний символ солідарності у 34-ту річницю нашої Незалежності", – акцентували там.

Парламент Канади та офіс прем'єр-міністра долучилися до акції / Фото зі сторінки Посольства України в Канаді

Важливо сказати, що 24 серпня Київ уперше відвідав Марк Карні. Він пообіцяв виділити понад 1 мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Також Україна та Канада вироблятимуть дрони. І, можливо, в Україну приїдуть миротворці з Канади.