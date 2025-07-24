США схвалили продаж Україні пакетів для САУ М109 та ППО
- Сполучені Штати схвалили продаж Україні двох пакетів озброєння, зокрема обладнання для САУ М109 та протиповітряної оборони.
- Зокрема, буде обладнання для ППО на 180 мільйонів доларів, що передбачає обслуговування, запчастини, навчання та підтримку.
Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів озброєння. Один із них призначений для самохідних артилерійських установок М109, наданих раніше Україні, а другий – для потреб ППО.
Відповідне рішення ухвалили у четвер, 24 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресрелізи агентства співробітництва в галузі оборони США.
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Що схвалив Держдеп США?
США нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів. Пакет передбачає "придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації наявних систем" ППО. Україні передадуть:
- модифікації та технічне обслуговування;
- запасні частини;
- витратні матеріали та аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.
Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним потенціалом,
– ідеться у повідомленні.