Опонент Орбана вважає диверсію на газопроводі у Сербії спробою зриву виборів в Угорщині

Лідер опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр вважає, що нібито зірвана диверсія на газопроводі в Сербії є інсценованою операцією, спрямованою на зрив виборів в Угорщині. Він також звинуватив прем’єра Віктора Орбана.

Опозиціонер у своєму дописі у Facebook закликав надати офіційні пояснення та скликати Раду з нацбезпеки.

Дивіться також Скандали з Орбаном набирають обертів: прем'єр зіткнувся з новими невдачами через викриття, – ЗМІ

У чому Мадяр підозрює Орбана?

Головний опонент угорського прем’єра, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, вважає, що інцидент із нібито зірваною диверсією на газопроводі у Сербії є інсценованою операцією для впливу на вибори в Угорщині.

Він заявив, що отримував інформацію з різних джерел про те, що Орбан нібито готувався "перетнути нову лінію" з метою використання Сербії та Росії для зміни ситуації на користь свого переобрання.

Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом у дати довкола Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося,

– сказав він.

Мадяр закликав Орбана "негайно надати інформацію про розвиток подій та скликати раду безпеки", додавши, що незалежно від того, хто стоїть за цією провокацією, уряду "Тиси" можливо доведеться вирішувати цю ситуацію в майбутньому.

"Також хочу наголосити, що йому не вдасться зірвати вибори наступної неділі. Він не зможе запобігти тому, щоб мільйони угорців поклали край двом найкорумпованішим десятиліттям в історії нашої країни", – підкреслив Мадяр.

Опозиційний журналіст-розслідувач Саболч Паньї додав, що спроба диверсії на газопроводі виглядає як "інсценована вистава", яка могла дати Орбану привід відвернути увагу від свого потенційного програшу на виборах.

Що відомо про диверсію на газопроводі у Сербії?