Двох українців підозрюють у справі "вибухових" посилок у Румунії: на кого вони працювали

У Румунії висунули звинувачення двом громадянам України у справі про "вибухові" посилки. Вони, імовірно, працювали на замовлення російських спецслужб.

Підозрюваним інкримінують підготовку диверсії та спільну участь у злочинних діях на території Європи. Про це пише Balkan Insight.

Що відомо про справу "вибухових" посилок?

За даними слідства, у жовтні двоє чоловіків залишили дві посилки з вибухівкою в приміщенні української компанії "Нова пошта", яка здійснює доставку між країнами ЄС та Україною.

Ними виявились громадяни України віком 23 та 24 роки. Їх підозрюють у спробі диверсії у рамках імовірної змови із російськими спецслужбами.

Існував реальний ризик того, що об'єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало б національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному густонаселеному районі Бухареста,

– заявили слідчі.

Українців арештували у жовтні 2025 року у співпраці з польськими правоохоронцями, які паралельно затримали шістьох інших підозрюваних на території Польщі.

У разі доведення провини чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тоді румунська розвідувальна служба (SRI) заявила, що "Румунія, разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути мішенню російської агресії… головною метою якої є зменшення підтримки України".

Про які російські диверсії на території ЄС відомо?