Двох українців підозрюють у справі "вибухових" посилок у Румунії: на кого вони працювали
- У Румунії звинуватили двох українців у справі про "вибухові" посилки, які нібито організувалися на замовлення російських спецслужб.
- Підозрюваних арештували у жовтні 2025 року, а також затримали шістьох інших підозрюваних у Польщі; їм загрожує до 10 років в'язниці.
У Румунії висунули звинувачення двом громадянам України у справі про "вибухові" посилки. Вони, імовірно, працювали на замовлення російських спецслужб.
Підозрюваним інкримінують підготовку диверсії та спільну участь у злочинних діях на території Європи. Про це пише Balkan Insight.
Що відомо про справу "вибухових" посилок?
За даними слідства, у жовтні двоє чоловіків залишили дві посилки з вибухівкою в приміщенні української компанії "Нова пошта", яка здійснює доставку між країнами ЄС та Україною.
Ними виявились громадяни України віком 23 та 24 роки. Їх підозрюють у спробі диверсії у рамках імовірної змови із російськими спецслужбами.
Існував реальний ризик того, що об'єкт міг бути знищений пожежею, що потенційно загрожувало б національній безпеці, враховуючи, що офіс розташований на першому поверсі семиповерхового житлового будинку в центральному густонаселеному районі Бухареста,
– заявили слідчі.
Українців арештували у жовтні 2025 року у співпраці з польськими правоохоронцями, які паралельно затримали шістьох інших підозрюваних на території Польщі.
У разі доведення провини чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Тоді румунська розвідувальна служба (SRI) заявила, що "Румунія, разом з іншими східноєвропейськими державами, такими як Польща та Молдова, продовжує бути мішенню російської агресії… головною метою якої є зменшення підтримки України".
Про які російські диверсії на території ЄС відомо?
У вересні 2026 року у Литві було затримано групу осіб, яка планувала теракти у Європі. Фігуранти справи мали передати до різних країн світу чотири посилки, усередині яких були саморобні вибухові пристрої. Згодом слідство виявило, що до терактів причетна воєнна розвідка Росії.
Припускають, що ці ж координатори пов'язані зі спробою теракту у торгівельному центрі у Вільнюсі 9 травня 2024 року.