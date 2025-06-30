ФСБ вербує для диверсій українських підлітків через месенджери, – Financial Times

Російська ФСБ активно полює на українських підлітків, пропонуючи їм гроші за шпигунство чи диверсії за фотографування цілей і встановлення бомб. Вербування відбувається переважно через популярні месенджери та вигадані "квести".

З весни 2024 року агентство СБУ затримало понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів і вибухів на користь Росії. З них приблизно чверть (175 осіб) – молодші за 18 років, яких вербували з обіцянками швидкого заробітку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як росіяни вербують підлітків через месенджери

ФСБ використовує Telegram, Discord, WhatsApp і Viber, щоб звертатися до української молоді. Спецслужби обирають дітей, які пережили війну, відчувають фінансові труднощі, залишилися без батьків чи просто шукають грошей на гаджети або розваги.

Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що більшість шпигунів виконували свої місії свідомо, але деякі робили це підсвідомо, будучи розлюченим.

Після встановлення контакту росіяни надсилають координати та інструкції, починаючи від фотографування військових об'єктів або систем протиповітряної оборони та закінчуючи встановленням вибухових пристроїв або підпалами енергетичної інфраструктури та пунктів вербування. Обіцяна винагорода сягає від 100 до 1000 доларів.

Неповнолітні люди не можуть передбачити наслідки своїх дій, що робить їх особливо вразливими для вербування з боку Росії,

– сказав Дехтяренко.

Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом "квестів"схожих на полювання за скарбами, неповнолітнім надсилають геолокації, просять робити фото чи відео об'єктів і описувати місцевість. Підлітки вважають, що беруть участь у грі з призами, однак зібрані ними дані використовують для планування атак на українську інфраструктуру чи військові об'єкти.

У червні СБУ попередила про нову тактику вербування: російські агенти, які видають себе за українських посадовців, обманюють або тиснуть на дітей, щоб ті здійснювали акти саботажу або кібератаки від імені своєї країни.

Також відомі випадки, коли діти ставали терористами-смертниками. У березні двоє хлопців 15 та 17 років намагалися закласти вибухівку на вокзалі в Івано-Франківську. Вибух спрацював передчасно, один із підлітків загинув, інший отримав поранення.

Загальнонаціональна інформаційна кампанія

Масштаби проблеми змусили українську владу почати загальнонаціональну інформаційну кампанію. Білборди, повідомлення та оголошення в транспорті попереджають підлітків про небезпеку вербування. У школах проводять уроки з агентами СБУ, які вчать дітей розпізнавати загрози. Гасло кампанії має на меті перевернути сценарій щодо Москви: "Не спалюйте своїх! Спалюйте ворогів!"

Українські посадовці наголошують, що під час розслідування справ проти неповнолітніх дотримуються всіх правових процедур. Як зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко, усім підліткам, яких обвинувачують у державній зраді, надано юридичний захист. Наразі жодна з цих справ не дійшла до суду, але кілька можуть бути розглянуті вже цього року.

Водночас влада опиняється під тиском, оскільки суспільство очікує жорсткої реакції на випадки колаборації, навіть якщо йдеться про неповнолітніх.

"Для нас вони державні зрадники", – заявив голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у Харкові 19-річну дівчину затримали за теракт проти військових за допомогою замінованого скутера. Російські спецслужби завербували дівчину для виготовлення вибухового пристрою, що призвело до загибелі людини. Дівчині повідомлено про підозру у вчиненні теракту, їй загрожує довічне ув'язнення.