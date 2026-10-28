"Лише ширма": експерт розкрив справжню мету дизельної угоди між Трампом і Путіним

Дизельна угода Дональда Трампа та Володимира Путіна від початку не мала на меті зниження цін на пальне в США. Вона стала ширмою для відновлення масштабної економічної співпраці в обхід мирного врегулювання війни.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий експерт Тарас Жовтенко. Він зазначив, що пальне на американському ринку так і не подешевшало, що підтвердили матеріали The Wall Street Journal та оцінки фахівців галузі. Ключовим наміром Москви було відокремити дипломатичний процес припинення бойових дій від повернення до активних бізнес-відносин із Вашингтоном.

Спроба створити небезпечний прецедент

До підписання домовленостей Кремль через посередників надсилав оточенню 47-го президента США пропозиції спільних проєктів на десятки й сотні мільярдів доларів. Реалізувати такі плани відкрито заважали бойові дії та передвиборчі обіцянки американського лідера оперативно зупинити війну.

Трамп поспішав знайти будь-який формальний привід і створити практичний прецедент. Мовляв, дивіться, ми нормально з Росією торганули дизелем і небо не впало. Тобто це можна використовувати далі в логіці Трампа і Путіна як прецедент, який мав продемонструвати: Бог з ними, з тими санкціями, і що з того, що немає політичного врегулювання війни,

– зазначив Тарас Жовтенко.

Трамп, Путін і ціни на пальне в США: дивіться відео

Газова схема на Алясці та реакція Сенату

Паралельно з нафтопродуктами росіяни намагалися проштовхнути набагато ризикованіший задум із видобутку скрапленого газу в Арктиці та на шельфі. Підсанкційне російське підприємство фінансувало розробку родовищ на Алясці, використовуючи для маскування компанії-прокладки із Саудівської Аравії.

Наразі в Сполучених Штатах розгортається резонанс довкола цієї оборудки. Сенатори обох партій готують розслідування інциденту, а причетним приватним фірмам уже наказали зберегти все офіційне листування з Білим домом та Мін'юстом США.

Раніше експерти попереджали, що енергетичні домовленості є лише вершиною ширшої стратегії поступок Москві.