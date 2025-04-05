Затягуючи війну, Путін розраховує зміцнити свої позиції для переговорів, – NBC News

Експерти вважають, що глава Кремля Владімір Путін використовує подвійну тактику. З одного боку він намагається нормалізувати відносини зі США, а в той же самий час затягує мирні переговори та продовжує завдавати ударів по Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Яка стратегія Росії

Нещодавно Путін відправив до Вашингтона одного зі своїх наближених союзників – Кіріла Дмитрієва, який став першим високопосадовцем Кремля, який відвідав США після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Цікаво, що в той же самий час Путін наказав мобілізувати 160 тисяч військовослужбовців – найбільший призов за останні 14 років. Російські дрони продовжують щоночі атакувати мирні українські міста. Крім того, в планах Кремля досі є весняний насуп, якщо вірити словам президента України Володимира Зеленського.

За словами західних експертів, цей двовекторний підхід ідеально відображає стратегію Росії. Вони припускають, що Путін навмисно затягує переговори з президентом США Дональдом Трампом, щоб продовжувати просування на фронті, водночас розраховуючи на нормалізацію відносин із потенційно дружньою адміністрацією у Вашингтоні.

Путін вважає, що час на його боці, і що, затягуючи процес, він отримає кращу позицію для переговорів,

– пояснює Сергій Радченко, історик Холодної війни та професор Школи міжнародних досліджень імені Джона Хопкінса.

Також багато західних посадовців і аналітиків вважають, що Росія свідомо пропонує неприйнятні умови.

Для чого Кремль міг відправити спеціального посланця до США

На думку експертів, невдоволення США щодо затягування Росією процесу мирних переговорів, ймовірно, стало причиною того, що Москва направила до Вашингтона Дмитрієва.

Це зростаюче невдоволення, ймовірно, і стало причиною того, що Москва направила до Вашингтона Кирила Дмитрієва, вважає Олег Ігнатов, старший аналітик з питань Росії в Міжнародній кризовій групі (Brussels International Crisis Group).

Дмитрієв має прямий доступ до Путіна, а в російській системі це найважливіша якість для переговорника. Крім того, у нього є зв’язки у США,

– пояснює Олег Ігнатов, старший аналітик з питань Росії в Міжнародній кризовій групі.

Після зустрічей з представниками адміністрації Трампа Дмитрієв дав низку інтерв’ю, де говорив про можливість нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном, співпрацю в Арктиці та навіть спільні проєкти з Ілоном Маском щодо освоєння Марса. Водночас питання війни в Україні він порушував досить рідко.

Експерти підкреслюють, що факт візиту Дмитрієва може свідчити про його неформальну роль у переговорах.

"Його близькість до Путіна робить його не просто посередником. Він виглядає як людина, яка може реально вести переговори та йти на компроміси", – зазначає Павло Баєв, науковий співробітник Інституту досліджень миру в Осло.

Як Кремль використовує переговори зі США

На думку експертів, головне завдання Дмитрієва – не сигналізувати про зміну російської політики щодо України, а спробувати налагодити зв’язки зі США.

Місія Дмитрієва вказує на те, що Кремль хоче розширити переговори зі США та відвести увагу від України. Фактично Росія намагається відсунути питання України вбік і налагодити новий діалог із США без участі Києва та Європи, щоб отримати більше свободи для продовження війни,

– пояснює Роберт Гамільтон, керівник дослідницького центру у Foreign Policy Research Institute.

Деякі експерти вбачають підтвердження цієї тези у недавньому оголошенні Путіна про весняний призов, який цього року становитиме 160 тисяч осіб, який є найбільшим за останні 14 років.

"Ясний сигнал того, що Росія хоче миру. (Ні!)", – написав у X колишній міністр економіки України Тимофій Милованов.

Хоча за законом новобранців не можна відправляти на війну в Україну, експерти вказують, що це ще один доказ зростаючої мілітаризації Росії, де вся економіка тепер працює на підтримку війни.

Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що Росія планує зменшити інтенсивність бойових дій.