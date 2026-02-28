Укр Рус
Геополітика Близький Схід Доля невідома: Верховного лідера Ірану Хаменеї могли вбити, – ЗМІ
28 лютого, 15:58
Доля невідома: Верховного лідера Ірану Хаменеї могли вбити, – ЗМІ

Маргарита Волошина

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, ймовірно, загинув після удару, завданого у рамках спільної військової операції Ізраїлю та США, яка розпочалася вранці 28 лютого та була спрямована проти ключових фігур Тегерану.

Про це пише The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльських чиновників.

Що зараз з Хаменеї?

ЗМІ опублікували супутникові фото резиденції Алі Хаменеї після ймовірно ракетного удару. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень.

 