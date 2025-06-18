Може втягнути США у криваву пастку: Le Monde назвало Трампа іграшкою в руках Нетаньягу і Путіна

Президент США Дональд Трамп замість того, щоб взяти на себе ініціативу, зараз виглядає пішаком у руках прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо ситуації на Близькому Сході, так само як і в руках Володимира Путіна у війні в Україні.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем загрожує остаточним крахом міжнародного порядку та тягне США в нову пастку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на редакційну колегію газети Le Monde.

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США можуть втягнути у пастку на Близькому Сході

Le Monde пише, що зараз як ніколи необхідно нагадати про важливість міжнародного права. Утім, наразі воно порушується з обох боків, і це засвідчує те, що превентивна війна не більш законна, ніж одностороння зміна режиму, нав'язана зовнішньою силою.

"США першими розтоптали цей принцип у 2003 році, коли вдерлися до Іраку під приводом наявності там зброї масового знищення – брехня, що фінансувалася державою. Потім Владімір Путін скористався цією можливістю, спочатку в Грузії, а потім в Україні", – додають там.

Ідеться не лише про потребу в загальних правилах, щоб не допустити повернення до світу, поділеного на сфери впливу, де народи підкорені панівною державою, хоча це не заважає віддаленим регіонам ставати місцем зіткнень великих держав.

Зазначається, що Дональд Трамп міг би відіграти головну роль в питанні Ірану, зважаючи на його давно проголошену неприязнь до військових авантюр, тобто позицію, яка значною мірою відрізняє його від інших республіканців.

Утім, замість того, щоб взяти на себе ініціативу, президент провідної військової держави світу зараз виглядає пішаком у руках Беньяміна Нетаньягу, так само як і в руках Володимира Путіна у війні в Україні.

Трамп заявив, що його успіх оцінюватимуть "за війнами, які ми завершуємо – і, можливо, ще більше за тими, в які ми ніколи не вступимо". Проте, підтримуючи ізраїльського прем’єр-міністра, він ризикує бути втягнутим у чергову криваву пастку для США на Близькому Сході,

– резюмували у виданні.

До слова, у Bloomberg із посиланням на джерела повідомляли, що високопосадовці США готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями. Існує імовірність, що його завдадуть вже цими вихідними, 21 – 22 червня, але ситуація може змінитися.