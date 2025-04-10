Історія ще не завершена: чому Трамп оголосив про паузу в тарифах

Дональд Трамп оголосив 90-денну паузу в нових митах, хоч і підвищив тарифи для Китаю до 125%. Таке рішення не означає кінець тарифній війні, а лише пояснює стратегію Вашингтону.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зауваживши, що Трамп має на меті "домовлятись". Для цього він сам і створив проблему для світу з тарифами.

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Яка мета паузи в тарифах Трампа

На думку політолога, зараз від США можна спостерігати серію різних ігор, які відбуваються одночасно. Навіть сама адміністрація Трампа не може передбачити їх результат. Однак очевидно, що тарифна війна США – елемент перемовин з іншими країнами.

Це в стилі Трампа – створити проблему, почати її розв'язувати, частково це зробити та показати, що це велика перемога. В його попередній каденції була така ж історія, єдине, що ми не бачили настільки великих тарифних ігор,

– сказав він.

Шеренговський наголосив, що пауза в тарифах не ставить крапку у цьому питання. Це один з економічних тисків Сполучених Штатів, який має на меті домовленості з кожною країною окремо щодо певних груп товарів.

Те, що Трамп заявив про готовність зустрітися з Сі Цзіньпіном та назвав його своїм другом на фоні загострення торгівельних відносин, є просто заграванням. Хоч Китай, Японія та Південна Корея є роз'єднані ненавистю один до одного, але об'єднані ненавистю до США.

Американська адміністрація користується тарифною історією з прагматичною метою – подолати торгівельний баланс,

– наголосив політолог.

До слова, рішення Трампа щодо паузи його також могла спонукати ситуація у Мінфіні, де занепокоєні нестабільністю на ринках державних облігацій. Є повідомлення, що про це президенту США повідомив сам міністр Скотт Бессент.