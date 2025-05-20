Трамп натякнув союзникам, що вірить у перемогу Росії, – Bloomberg

Дональд Трамп шокував союзників заявами про перемогу Росії у війні з Україною. Він фактично переказав тези Кремля після розмови з Путіним.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Як зазначають співрозмовники видання, президент США під час спілкування повторював окремі кремлівські тези й демонстрував переконання, що Росія нібито має перевагу у війні.

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Трамп озвучив кремлівські наративи

Від початку 2024 року російська армія змогла захопити менше ніж чверть відсотка української території. За такими темпами навіть окупація всієї Донецької області може розтягнутися на роки.

Ще раніше Axios повідомляв, що під час розмови з європейськими лідерами й президентом Володимиром Зеленським Трамп згадав про звернення до Владіміра Путіна. За його словами, він попросив главу Кремля озвучити "реалістичні умови припинення вогню", на які "можна погодитись".

Трамп також стверджував, що Путін нібито готовий негайно розпочати переговори. Але після цієї заяви, пише видання, у Зеленського та західних лідерів настала "здивована тиша".