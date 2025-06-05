"Маск просто збожеволів" Трамп запропонував скасувати урядові субсидії та контракти з ним

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував свого колишнього соратника та мільярдера Ілона Маска та заявив, що той "вичерпав себе".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Трампа в його соцмережі Truth Social.

Читайте також Через критику: Трамп "втрачає терпіння" щодо Маска, – WSJ

Що Трамп каже про Маска

Дональд Трамп прокоментував діяльність колишнього керівника Департаменту урядової ефективності США Ілона Маска.

Ілон "вичерпав себе", я попросив його піти, я скасував його Мандат на електромобілі, який змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів, і він просто збожеволів!

– написав американський президент.

У наступному своєму дописі Трамп додав, що "найкращий спосіб заощадити гроші в бюджеті" – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском.

За словами президента США, його завжди дивувало, що цього не зробив Байден.

На заяви Дональда Трампа відреагував і сам Ілон Маск. У дописі на своїй сторінці в соцмережі Х бізнесмен назвав слова президента "брехнею".

Така очевидна брехня. Так сумно,

– написав Маск.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск виступив з критикою законопроєкту про податки та витрати, який підписав Дональд Трамп. Мільярдер заявив, що більше не може мовчати й назвав документ "огидною гидотою".