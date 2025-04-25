Трамп веде шість воєн і програє кожну з них, – Bloomberg

Дональд Трамп під час своєї другої інавгураційної промови проголосив себе миротворцем. Однак тепер президент США опинився втягнутим у три гарячі війни, одну холодну, потенційну нову та торговельну війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Які війни зараз тривають у світі

Перша війна – це та, в завершенні якої Дональд Трамп завжди був найбільш упевнений: війна в Україні. Президент США зробив ставку на те, що досягти миру буде легко – достатньо пригрозити Росії санкціями й змусити Україну відмовитися від повернення втрачених територій. Однак максималістські цілі Владіміра Путіна і його віра в перемогу зробили мирне врегулювання надто складним.

У найближчі тижні Трамп має зробити вибір: або справді посилити тиск на Росію через жорсткіші нафтові санкції та інші економічні заходи, а також збереження військової й розвідувальної підтримки України, або ж відійти вбік і дозволити війні розвиватися самостійно.

Перший варіант був би неприємним для президента, який часто виявляє симпатію до Москви та зневагу до Києва. Другий, що підвищує ризик поразки України, може мати катастрофічні наслідки для безпеки Європи та майбутнього НАТО,

– зазначив колумніст Bloomberg Хел Брендс.

Друга війна – на Близькому Сході, де США завдають ударів по хуситах у Ємені, але поки що не змогли їх стримати. Це відбувається паралельно з третьою війною – Ізраїль переходить у наступ та намагається остаточно знищити ХАМАС.

Проте ці кампанії можуть стати лише прелюдією до більш масштабної потенційної війни з Іраном через його ядерну програму. Трамп вагається між мінімалістським підходом – просто не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, і більш амбітною вимогою – повним згортанням ядерної програми, на що Іран навряд чи погодиться, навіть під загрозою конфлікту.

Ще один фронт – нова холодна війна з Китаєм. Коли почався другий термін Трампа, у Пекіні ще зберігалася надія на обіцяний президентом США "великий договір". Однак тепер ситуація ускладнилася: на тлі загострення торговельної напруги Китай заявляє, що боротиметься до кінця.

Шоста війна – глобальна торговельна. Наразі Трамп відклав запровадження найвищих і найболючіших тарифів для більшості країн, крім Китаю. Але це може бути лише 90-денна відстрочка перед "стратою" світової економіки. Наступні тижні покажуть, чи зможе Дональд Трамп укласти угоди, що сприятимуть деескалації, або ж, як припускає міністр фінансів Скотт Бессент, залучити дружні країни до економічного змагання з Пекіном.