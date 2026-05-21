Трамп заявив, що США направлять додаткові 5000 військових до Польщі
21 травня, 23:55
Владислав Кравцов
Дональд Трамп заявив, що вирішив направити до Польщі додаткові 5 тисяч американських військ. Глава Білого дому також згадав про свого польського колегу Кароля Навроцького.

Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Truth Social.

Що відомо про відправлення 5 тисяч американських військ до Польщі?

Дональд Трамп заявив, що вирішив відправити додаткові війська до Польщі, ґрунтуючись на успішному обранні президента Кароля Навроцького, якого він з гордістю підтримав.

Ґрунтуючись на наших стосунках з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців, 
– написав глава Білого дому.


Дональд Трамп вирішив відправити додаткові 5 тисяч військ до Польщі / Скриншот зі сторінки президента США у Truth Social

Раніше Трамп вивів частину військ з Німеччини

Пентагон 1 травня оголосив, що США виводять 5 000 військовослужбовців із території Німеччини. Як писали ЗМІ, причиною для цього стала суперечка американського президента з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані.

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс уже співпрацює зі США, щоб зрозуміти рішення Трампа щодо виведення 5 тисяч військових з території Німеччини.

Американський генерал Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу припустив, що виведення 5 тисяч військових США з Німеччини є політичною помстою Трампа, а не стратегічним кроком.

