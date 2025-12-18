Трамп виступив зі зверненням до нації: чи згадав він Україну та Венесуелу
Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації. Під час промови він зосередився на внутрішній політиці, а також вже традиційно вдався до критики свого попередника Джо Байдена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Про що говорив Трамп?
За словами Дональда Трампа, процес відродження Америки почався лише рік тому. Він додав, що наступного року світ має бачити США як країну, віддану своїм громадянам і працівникам, впевнену у власній ідентичності та призначенні, якій заздрить увесь світ. Нас знову поважають – так, як нас не поважали ніколи раніше. Кожному й кожній з вас бажаю веселого Різдва та щасливого Нового року. Нехай Бог благословить вас усіх, Журналісти CNN проаналізували звернення президента США. Вони зазначили, що під час "18-хвилинної промови Трамп, здавалося, ловив себе на тому, що в різні моменти відхиляється від суфлера, швидко повертаючись до своїх запланованих реплік". У своєму зверненні Трамп не згадав про війну Росії проти України та переговорні процеси між сторонами за посередництва США. До того ж політик не прокоментував ситуацію з Венесуелою та блокадою її суден. Американський лідер також згадав про врегулювання воєн. Я відновив американську силу, врегулював вісім війн за 10 місяців, У CNN ці слова політика назвали перебільшенням – попри те, що Трамп дійсно відіграв певну роль у врегулюванні конфліктів. Дональд Трамп не оминув можливості похвалити економічні успіхи своєї адміністрації. Зокрема, він повідомив, що протягом перших 11 місяців його перебування на посаді США змогли залучити 18 трильйонів доларів інвестицій, значною мірою завдяки запровадженню мит. За словами Трампа, він досяг значного прогресу в зниженні цін, попри широке невдоволення виборців вартістю життєвих потреб. Трамп також розповів про зусилля своєї адміністрації щодо припинення нелегальної міграції. Протягом останніх семи місяців до нашої країни не було допущено жодного нелегального іммігранта, що, на думку всіх, було абсолютно неможливим, Глава Білого дому розпочав свою промову з зауважень на адресу команди Джо Байдена. Мені дістався безлад, але я його виправлю, В контексті політики Байдена Трамп згадав "відкриті" кордони, трансгендерних чоловіків, які змагаються у жіночих видах спорту, злочинність, "найгірші торговельні угоди, які коли-небудь укладалися", та "хворий і корумпований" федеральний уряд.
