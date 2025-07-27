Не Меланія: американістка сказала, хто змінив думку Трампа щодо Росії

Нещодавно Дональд Трамп повідомив, що коли він розповів дружині про розмову з Володимиром Путіним, Меланія згадала про російську атаку на Україну. Однак насправді людина, яка змінила думку президента США щодо Росії, є в його найближчому оточенні.

Таку думку 24 Каналу висловила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що ця людина знає, з якою країною мають справи Сполучені Штати. Цей посадовець ще з часів першої каденції Трампа називав Путіна диктатором і слідкував за подіями в Україні.

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Хто змінив думку Трампа щодо Росії?

Financial Times повідомили, що саме Марко Рубіо вплинув на позицію Трампа щодо Китаю, Росії, України й Ірану. На посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм, але водночас не відмовився від своїх цінностей.

Ймовірно, саме він є голосом, який методично, повільно і покроково доносить Трампу, що відбувається і як Росія продовжує атакувати Україну. З одного боку є Меланія, з іншого – Рубіо – професійний політик, який протягом сенатського терміну називав Путіна вбивцею,

– наголосила політологиня-американістка.

Філіпенко зазначила, що після того, як Рубіо став держсекретарем, його внутрішня риторика змінилась. Однак він знав, що відбувається в Україні та довго слідкував за подіями. Цікаво, що він був в курсі і про ситуацію в Грузії, Чечні та початок російсько-української війни у 2014 році.

"Рубіо – класичний республіканець, а не трампіст "MAGA" (Make America Great Again – 24 Канал). Тому до нього завжди була прикута увага. Навіть Трамп на початку йому не дуже довіряв", – сказала вона.

Політологиня-американістка додала, що саме Рубіо просуває ідею, що говорити ввічливо з російським диктатором не можна. Саме він не дозволив Стіву Віткоффу, який неодноразово приїжджав у Москву, зустрітись з наближеним до Путіна Кирилом Дмітрієвим віч-на-віч.