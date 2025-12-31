Лавров наполягав, щоб Трамп публічно пообіцяв змусити Зеленського відмовитися від Донбасу, – NYT

На зустрічі у Нью-Йорку, яка відбулася у вересні, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Дональд Трамп нібито дав йому обіцянку. За його словами, президент США на саміті на Алясці сказав, що вимагатиме від Володимира Зеленського відмови від контролю над Донбасом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що кажуть у NYT про вимоги росіян до Трампа?

Видання, посилаючись на трьох американських чиновників, опублікувало матеріал, що присвячений партнерству США та України у 2025 році. Варто зауважити, що в його основі – понад 300 інтерв'ю з представниками національної безпеки, військовими та розвідниками, а також дипломатами у Вашингтоні та Києві.

За словами співрозмовників NYT, хоча американський президент позитивно відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна на Алясці про відмову України від Донбасу, він не взяв на себе зобов’язання змусити Зеленського це зробити.

Однак тепер Лавров доручив російському посольству у Вашингтоні надіслати Рубіо листа з вимогою, щоб Трамп публічно визнав це. Сам президент США та його радники висловили занепокоєння. Їм повідомили, що Путін нібито не давав дозволу на надсилання цього листа.

У команді Трампа розцінили такі дії як спробу Лаврова продемонструвати власний вплив. За словами одного з радників, американський лідер вважав, що третина підконтрольного Україні Донбасу нібито є "незначною територією, про яку в Америці ніхто ніколи не чув".

Натомість інший радник виправдав таке бачення підходом із бізнесу в нерухомості: він заявив, що основні умови домовленостей уже були узгоджені, а суперечка точилася лише щодо другорядних деталей – "наче сперечалися не про саму угоду, а про оздоблення чи дверні ручки".

Коли ж Зеленський та сім європейських лідерів прибули до Вашингтона через три дні після візиту Путіна на Аляску, їхньою місією було донести Трампу, що "третина означає набагато більше".

Зібравшись в Овальному кабінеті, вони пояснили, що виведення військ з Донбасу відкриє дорогу росіянам до найбільших міст України: Харкова, Херсона, Одеси та Києва. Однак радник Трампа не сприйняв це.

Втім, 22 жовтня, на тлі листа Лаврова, Трамп зробив те, чого він довго не хотів робити, боячись, що Путін просто піде: він доручив Міністерству фінансів запровадити санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Як пояснив радник, таким чином президент США намагався пояснити Росії, що з ним не варто жартувати. І це принесло результати. Путін виключив Лаврова із зустрічі високого рівня в Москві та відправив Кирила Дмитрієва на зустріч зі Стівом Віткоффом.

Тоді спецпредставник Трампа і Джаред Кушнер вже почали розробляти те, що мало стати мирною пропозицією з 28 пунктів. Протягом останніх вихідних жовтня вони зустрілися з Дмитрієвим у кабінеті Віткоффа на березі моря. Росіянин пропонував формулювання деяких пунктів, а Кушнер друкував їх на своєму ноутбуці.

У середині листопада на місці Дмітрієва опинився Рустем Умєров, і він також запропонував формулювання, яке додав Кушнер. Проте в результаті отриманий документ містив багато положень, вигідних для росіян. Водночас у кількох суттєвих аспектах він був менш сприятливим для них, ніж попередні американські пропозиції.

І все ж найбільша, найнездійсненніша перешкода для українців залишалася, викладена дипломатичним стилем підпункту: "Українські війська виведуть з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відступу буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації".

Заяви Трампа щодо Донбасу: коротко про головне