Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку керувати ядерним арсеналом КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив своїй неповнолітній доньці одну з ключових ролей у ракетній структурі. Вона відповідає за контроль над ядерним арсеналом країни.

Про це повідомили південнокорейські медіа з посиланням на високопоставлене джерело в уряді, передає Newsweek.

Дивіться також Нові квартали замість живих синів: КНДР монетизує союз з Росією, – Reuters

Хто у Північній Кореї тепер відповідає за ядерний арсенал?

Напередодні Кіма Чен Ина знову обрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї – посаду, яку він обіймає вже півтора десятиліття. Формально це підтвердило його повний контроль над політичною системою, але увагу спостерігачів привернув інший сигнал – активна поява його доньки поруч із ним.

Дівчина, яку за кордоном ідентифікують як Кім Джу Е і якій, за оцінками, близько 13 років, дедалі частіше супроводжує батька під час публічних заходів, зокрема на ракетних випробуваннях. Це посилило припущення, що її готують до ролі спадкоємиці. Такий сценарій означав би нетиповий крок для династії Кімів, де раніше влада передавалася виключно чоловікам.

За інформацією Chosun Daily, дівчина могла отримати посаду, еквівалентну керівнику ракетного управління. Джерела в розвідці стверджують, що цей крок має на меті поступову підготовку її до командування Корейською народною армією. Повідомляється, що генерали вже проводять для неї окремі брифінги, а в окремих випадках вона може давати вказівки, попри те, що формальним керівником структури з кінця 2023 року є Чан Чанг Ха.



Кім Чен Ин і Кім Чжу Е / Фото KCNA VIA KNS / AFP via Getty Images

Чи може Джу Е успадкувати владу Кіма Чен Ина?