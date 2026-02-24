Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку керувати ядерним арсеналом КНДР
- Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку, Кім Джу Е, відповідальною за контроль над ядерним арсеналом Північної Кореї.
- Джерела в розвідці стверджують, що її готують до майбутнього командування Корейською народною армією, і вона вже бере участь у брифінгах та дає вказівки.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив своїй неповнолітній доньці одну з ключових ролей у ракетній структурі. Вона відповідає за контроль над ядерним арсеналом країни.
Про це повідомили південнокорейські медіа з посиланням на високопоставлене джерело в уряді, передає Newsweek.
Дивіться також Нові квартали замість живих синів: КНДР монетизує союз з Росією, – Reuters
Хто у Північній Кореї тепер відповідає за ядерний арсенал?
Напередодні Кіма Чен Ина знову обрали генеральним секретарем Трудової партії Кореї – посаду, яку він обіймає вже півтора десятиліття. Формально це підтвердило його повний контроль над політичною системою, але увагу спостерігачів привернув інший сигнал – активна поява його доньки поруч із ним.
Дівчина, яку за кордоном ідентифікують як Кім Джу Е і якій, за оцінками, близько 13 років, дедалі частіше супроводжує батька під час публічних заходів, зокрема на ракетних випробуваннях. Це посилило припущення, що її готують до ролі спадкоємиці. Такий сценарій означав би нетиповий крок для династії Кімів, де раніше влада передавалася виключно чоловікам.
За інформацією Chosun Daily, дівчина могла отримати посаду, еквівалентну керівнику ракетного управління. Джерела в розвідці стверджують, що цей крок має на меті поступову підготовку її до командування Корейською народною армією. Повідомляється, що генерали вже проводять для неї окремі брифінги, а в окремих випадках вона може давати вказівки, попри те, що формальним керівником структури з кінця 2023 року є Чан Чанг Ха.
Кім Чен Ин і Кім Чжу Е / Фото KCNA VIA KNS / AFP via Getty Images
Чи може Джу Е успадкувати владу Кіма Чен Ина?
Національна розвідувальна служба Південної Кореї раніше заявила, що Кім Джу Е виглядає найбільш імовірною спадкоємицею.
Експерти уважно стежать, чи отримає вона помітну роль під час Дев’ятого з’їзду Трудової партії, який стартував минулого тижня. Саме цей форум визначає стратегічний курс держави на наступні п’ять років.
Вона єдина з дітей Ина, про яку говорять офіційно. Є ще нібито старший син, але публічно про нього ніколи не згадували.
Водночас аналітики застерігають: питання спадкоємності в Пхеньяні залишається нестабільним. Баланс впливів усередині еліти, зокрема роль сестри лідера Кім Йо Чен, може змінити розклад сил. Тож поки що це радше демонстрація намірів, ніж остаточно визначений сценарій передачі влади.