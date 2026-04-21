Україна жартома пропонувала назвати частину Донбасу "Доннілендом" під час переговорів, – NYT

Україна на переговорах зі США нібито обговорювала ідею назвати частину Донбасу на честь Дональда Трампа – "Донніленд". Це розглядалось, як дипломатичний інструмент для схилення американського президента на свій бік та посилення тиску на Росію.

Про це пише The New York Times.

Чи справді Україна пропонувала назвати частину Донбасу "Донніленд"?

Чотири особи, які ознайомлені із перебігом переговорів, заявили, що українські чиновники припускали, що частину Донбасу, за яку Росія досі бореться, можна було б назвати "Донніленд" на честь американського лідера Дональда Трампа.

Це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії,

– кажуть джерела видання.

Проінформовані особи повідомили, що український переговірник нібито розробив символіку – зелено-золотий прапор та гімн, створені з використанням штучного інтелекту, зокрема ChatGPT. Втім наразі не уточнюється, чи бачили це американські представники.

Зазначимо, що з того часу Росія та Україна не досягли поступок щодо контролю над територіями, попри продовження обговорень інших питань, зокрема гарантій післявоєнної безпеки.



Яку територію хотіли перейменувати на "Донніленд" / Карта The New York Times

