Україна жартома пропонувала назвати частину Донбасу "Доннілендом" під час переговорів, – NYT
- Українські чиновники жартома обговорювали ідею назвати частину Донбасу "Донніленд" на честь Дональда Трампа, щоб схилити його адміністрацію проти територіальних вимог Росії.
- Український переговорник навіть розробив символіку для "Донніленду", використовуючи штучний інтелект, але неясно, чи бачили це американські представники.
Україна на переговорах зі США нібито обговорювала ідею назвати частину Донбасу на честь Дональда Трампа – "Донніленд". Це розглядалось, як дипломатичний інструмент для схилення американського президента на свій бік та посилення тиску на Росію.
Про це пише The New York Times.
Чи справді Україна пропонувала назвати частину Донбасу "Донніленд"?
Чотири особи, які ознайомлені із перебігом переговорів, заявили, що українські чиновники припускали, що частину Донбасу, за яку Росія досі бореться, можна було б назвати "Донніленд" на честь американського лідера Дональда Трампа.
Це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії,
– кажуть джерела видання.
Проінформовані особи повідомили, що український переговірник нібито розробив символіку – зелено-золотий прапор та гімн, створені з використанням штучного інтелекту, зокрема ChatGPT. Втім наразі не уточнюється, чи бачили це американські представники.
Зазначимо, що з того часу Росія та Україна не досягли поступок щодо контролю над територіями, попри продовження обговорень інших питань, зокрема гарантій післявоєнної безпеки.
Яку територію хотіли перейменувати на "Донніленд" / Карта The New York Times
Які останні новини щодо мирних переговорів?
Заступниця постпреда США Теммі Брюс 21 квітня закликала Росію та Україну відновити переговорний процес та союзників Кремля припинити підтримку військових дій. Дипломатка також звернулась до Кремля із проханням повернути українських незаконно депортованих дітей.
18 квітня глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що відновлення мирних переговорів з Україною не є пріоритетом для Росії. Водночас Кремль позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу в Стамбулі.
Дещо раніше лідер України Володимир Зеленський висловив сподівання про продовження діалогу зі США щодо завершення війни в Україні. Незабаром до Києва прибудуть представники Дональда Трампа, Кушнер і Віткофф, хоча точна дата їх візиту поки невідома.