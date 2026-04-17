Через треті країни: Пекін розглядає можливість постачання Ірану передових радарних систем

Розвідка США фіксує ризик масштабування війни між США, Ізраїлем та Іраном, оскільки Росія та Китай можуть підтримувати Тегеран. Пекін розглядає можливість передачі Ірану сучасних радарів, тоді як Росія вже ділиться розвідданими про позиції США на Близькому Сході.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела в розвідці США.

Як Пекін може підтримати Тегеран?

Наразі, за даними американської розвідки, Пекін обдумує постачання Ірану радіолокаційних систем. Тоді як дещо раніше Росія вже поділилась із Тегераном даними своєї розвідки щодо розташування позицій США у регіоні Близького Сходу.

Попри повідомлення видання про передачу Росією інформації Ірану, можливе залучення Китаю до підтримки Тегерану ще на початку конфлікту свідчить про більш широку, хоч і неофіційну координацію дій між країнами, які прагнуть обмежити вплив США в регіоні.

Пекін, стверджують джерела, розглядає можливість постачання Ірану радіолокаційних систем X-діапазону. Автори додають, що нові системи допоможуть Тегерану виявляти та відстежувати загрози, зокрема дрони та крилаті ракети. Також це ускладнить дію західних літаків та ракет у разі конфлікту.

Наразі невідомо, чи Китай реалізував постачання, однак такі дані відображають занепокоєння Вашингтона, що війна в Ірані може втягнути не лише регіональних противників, але й світових конкурентів, які здатні надати критичну підтримку без прямої військової участі.

Також у США повідомили, що Китай розглядав можливість передачі Ірану систем ППО через треті країни, аби приховати свою пряму учать у конфлікті на Близькому Сході.

Минулого тижня CNN писало, що розвідка зафіксувала підготовку Китаю до постачання переносних ЗРК.

Вони намагаються сховатися. Китай каже: ну, це їхній приватний сектор. Ми всі знаємо, що в Китаї немає такого поняття, як справжній приватний сектор. Кожна компанія в Китаї повинна бути насамперед лояльною до Комуністичної партії,

– сказав сенатор-демократ Марк Ворнер з Вірджинії.

Тоді як міністр оборони Піт Хегсет зауважив: "Президент Трамп має дуже міцні та прямі стосунки з президентом Сі, і вони спілкувалися з цього приводу, і Китай запевнив нас, що цього справді не станеться".

Як Китай допомагав Ірану з початку війни зі США?

У середу, 15 квітня, газета Financial Times, посилаючись на витік іранських військових документів, повідомила, що Корпус вартових ісламської революції Ірану використав шпигунський супутник, таємно придбаний у китайської компанії Earth Eye Co., для атаки на американські бази на Близькому Сході. Водночас розвідка США запевняє, що Тегеран раніше використовував супутникові знімки, надані Китаєм, зокрема під час конфлікту за участю Ізраїлю та Америки.

У звіті Пентагону щодо військового потенціалу Китаю, оприлюдненому в грудні, зазначається, що станом на 2024 рік китайські комерційні супутникові компанії здійснювали ділову співпрацю із Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Важливо! Згідно із щорічною оцінкою загроз 2026 року, огляді глобальних ризиків безпеки, США посідає перше місце за розвитком космічних можливостей. У звіті зазначається, що досягнення Китаю значно затьмарюють Росію – ключового конкурента США у космосі. Швидке нарощування можливостей дозволяє Китаю використовувати космос для реалізації зовнішньополітичних цілей, кидати виклики військовій та технологічній перевазі США та посилювати свій глобальний вплив.

Що про це каже Трамп?

Очікується, що вже наступного місяця Дональд Трамп нарешті здійснить візит до Пекіна, після того, як попередні заплановані дати були перенесені через загострення ситуації на Близькому Сході.

У інтерв'ю, яке вийшло 15 квітня, президент Трамп заявив, що надіслав листа президенту Китаю Сі Цзіньпіну з проханням не надавати Ірану зброю. Водночас він не уточнив, коли саме відбувся обмін листами.

Зауважимо, що минулого тижня американський лідер погрожував країнам, які постачають зброю Ірану. Мовляв, в такому разі США запровадять мито у розмірі 50%. Водночас він висловив сумнів у тому, що Пекін все ж таки допомагає Ірану.

Як на такі звинувачення відповідають у Пекіні?