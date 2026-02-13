Орбан закликав не фінансувати Україну та назвав Мерца "слабким"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти фінансової допомоги Україні та різко висловився про німецьке керівництво. Політик заявив, що війна нібито шкодить бізнесу, і закликав інші країни не надсилати кошти Києву.

Також він назвав лідера Німеччини Фрідріха Мерца "слабким", не вимовивши його імені публічно. Про це повідомляє Politico.

Яку заяву зробив Орбан?

Під час виступу Орбан заявив, що інші держави не повинні спрямовувати фінансову допомогу Україні, оскільки, на його думку, війна негативно впливає на економіку та бізнес.

Він також висловив сумніви щодо європейських економічних підходів і розкритикував поняття "конкурентоспроможності".

"Не надсилайте свої гроші в Україну", – сказав Орбан у камери німецького телебачення. На запитання про лідерство Фрідріха Мерца Орбан не згадав Мерца на ім'я, а просто сказав: "Лідерство слабке".

Раніше угорський лідер неодноразово робив заяви проти підтримки України, а також висловлювався критично щодо перспектив її вступу до Європейського Союзу.

Як реагують на заяви Орбана в Україні?