Сенатори США від обох партій закликають розблокувати фінансову допомогу для України та Європи

У США двопартійна група сенаторів закликала надіслати Україні 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки. Інші 200 мільйонів будуть направлені для країн Східної Європи.

Про це повідомили в Associated Press.

Що сенатори США кажуть про підтримку України?

У Конгресі США виступили проти затримки Міноборони надсиланням допомоги Україні та Східній Європі. Уряд вимагає інформації стосовно 400 мільйонів доларів, які були виділені для Києва та ще 200 мільйонів на оборонні програми Естонії, Литви та Латвії.

Гроші були виділені конгресом ще у 2025 році, а сенатори розчаровані тим, що адміністрація Трампа відмовляється від допомоги Україні та Європі.

Україна наполегливо та мужньо відбивала чотирирічний російський натиск, але її військова діяльність потребує та заслуговує на постійну американську підтримку,

– заявили сенатори Дік Дурбін і Чак Грасслі.

Під час слухань у Конгресі міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що фінансування України розблоковано, однак, за словами сенаторів, Пентагон не надав обіцяний план витрат до 15 травня.

У виданні заявили, що відправлений лист зі скаргою від сенаторів став черговим доказом невдоволення щодо дій та роботи Дональда Трампа.

Також сенатори заявили, що подальші затримки, особливо на тлі можливого скорочення військ США у регіоні, можуть послабити здатність стримувати Росію.

Останні новини про військову допомогу для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв продовжувати підтримку України. Він наголосив на важливості механізму PURL та зазначив, що ця програма має критичне значення для оборони міст і позицій на фронті.

Держдеп США 21 травня схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки зенітної ракетної системи Hawk. Загальна вартість – приблизно 108,1 мільйона доларів.

У Конгресі США станом на 14 травня було зібрано необхідні голоси для винесення на голосування пакета допомоги Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів. Пакет допомоги включає поповнення запасів озброєння, фінансування післявоєнного відновлення України та нові санкції проти Росії.