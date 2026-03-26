США виділяють 25 мільйонів доларів на повернення викрадених Росією українських дітей

США виділяють 25 мільйонів доларів на допомогу Україні в ідентифікації, поверненні та реабілітації дітей, яких росіяни примусово вивезли чи розлучили з родинами. Також фінансування спрямовують на пошук, відстеження та підтримку після повернення.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США.

На що виділяє США для України 25 мільйонів доларів?

У координації з Конгресом, Державний департамент надає 25 мільйонів доларів нової допомоги для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено або іншим чином утримували від їхніх сімей та громад,

– йдеться у повідомленні.

США залучать фінанси у дві програми. Перша передбачає допомогу в ідентифікації та відстеженні дітей, яких викрали з дому. У Держдепі зауважили, що це "є важливим кроком у підтримці дипломатичних та інших зусиль щодо сприяння їхньому поверненню".

Важливо! Співголова фінансового комітету Save Ukraine Ерік Гебайде зауважив, що повернення однієї дитини додому вартує близько десять тисяч доларів. У 2025 році за підтримки Єврейських федерацій у США вдалось профінансувати порятунок майже 200 дітей.

Друга – підтримка уряду України та перевірених місцевих партнерів, які допомагатимуть дітям після повернення додому отримати необхідну допомогу та ресурси для відновлення свого життя.

У повідомленні зауважили, що Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися". Водночас адміністрація підтверджує свою повну відданість встановленню надійного миру.

Крім того, у Держдепі додали, що США продовжують виділяти кошти на десятки програм, спрямовані на допомогу цивільному населенню, яке постраждало від війни Росії проти України.

Як фінансування програми прокоментувала Олена Зеленська?

Після зустрічі із представниками Держдепу США, зокрема заступником державного секретаря з питань закордонної допомоги, гуманітарних справ та релігійних свобод Джеремі Льюїном і помічником державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці Райлі Барнсом, перша леді України Олена Зеленська повідомила, що ідеться про фінансування першої комплексної програми, яка охоплюватиме усі етапи допомоги викраденим Росією українським дітям – від пошуку до реінтеграції.

В межах ініціативи Bring Kids Back UA, каже Зеленська, в Україну вдалось повернути 2048 викрадених Росією дітей.

Однак тисячі все ще в російському полоні, відірвані від близьких, без зв'язку, без правдивої інформації, в атмосфері залякування та обману. Лише співпраця всіх небайдужих, а також зусилля Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, можуть прискорити порятунок і справедливість,

– наголосила перша леді.

Навіщо Росія викрадає українських дітей?