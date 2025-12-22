Треба шанувати своїх батьків, а не відправляти їхні гроші в Україну, – Венс про допомогу Києву

Адміністрація президента США Дональда Трампа насправді надає перевагу підтримці літнім американцям замість фінансової допомоги для України.

Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своєї промови на фестивалі America Fest, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Яку заяву зробив Венс?

Американський високопосадовець зробив чергову заяву стосовно підтримки Києва з боку США. За його словами, Вашингтон більше зосереджений на допомозі своїм громадянам, а не Україні, не згадавши про інші витрати.

Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну,

– заявив Джей Ді Венс.

