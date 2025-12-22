Треба шанувати своїх батьків, а не відправляти їхні гроші в Україну, – Венс про допомогу Києву
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Трампа надає перевагу підтримці літнім американцям замість допомоги Україні.
- Венс підкреслив, що Вашингтон зосереджений на допомозі громадянам США, згадуючи скасування податків на соціальне забезпечення.
Адміністрація президента США Дональда Трампа насправді надає перевагу підтримці літнім американцям замість фінансової допомоги для України.
Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час своєї промови на фестивалі America Fest, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Яку заяву зробив Венс?
Американський високопосадовець зробив чергову заяву стосовно підтримки Києва з боку США. За його словами, Вашингтон більше зосереджений на допомозі своїм громадянам, а не Україні, не згадавши про інші витрати.
Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батька і матір, а не відправляти всі їхні гроші в Україну,
– заявив Джей Ді Венс.
Допомога США для України: останні новини
Нещодавно президент Дональд Трамп підписав закон про національне оборонне фінансування на 2026 фінансовий рік на 901 мільярд доларів, який включає 800 мільйонів доларів допомоги Україні на 2026 рік.
До цього він висловився про зусилля США стосовно підтримки Києва, заявивши, що на початку конфлікту поставив Україні протитанкові комплекси Javelin, які "ефективно знищували російські танки".
Раніше американські чиновники зазначили, що постачання зброї Україні триває й очікується його збільшення до Різдва, забезпечуючи Київ озброєнням, попри перегляд внутрішнього балансу сил НАТО.