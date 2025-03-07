Республіканці закликають Трампа відновити допомогу та обмін розвідданими з Україною, – The Hill

Низка республіканських законодавців стурбована можливим затягненням паузи у наданні Києву військової допомоги та розвідувальних даних США через можливі негативні наслідки для України.

На тлі цього посадовці звернулися до президента Дональда Трампа із закликом скасувати своє попереднє рішення, оскільки тривале блокування американської підтримки матиме серйозний негативний ефект. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Як республіканці виступають за підтримку України

Американські чиновники розповіли, що Дональд Трамп має право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, аби оцінити стан війни. Також це дозволяє йому тиснути на НАТО, щоб країни-члени збільшили свої внески. Крім того, це може створити вікно переговорів про мирну угоду між Росією та Україною.

Водночас республіканці попереджають, що зупинка потоку зброї для нашої держави на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що матиме наслідки. На їхню думку, це може серйозно підірвати важелі вплину Києва на потенційних перемовинах стосовно миру з Москвою.

Вони також переконані у тому, що США повинні негайно відновити обмін розвідувальними даними з Україною. Американські законодавці висловили сумнів у тому, що Вашингтон може отримати будь-яку вигоду від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації.

Зокрема, сенатор-республіканець Том Тілліс стурбований тим, що зараз відчувають українські військові на полі бою. Він сказав, що розуміє, наскільки важко людям в Україні, на тлі свого нещодавнього візиту два тижні тому. Сенатор оцінив спроможності Сил оборони зараз.

За його словами, Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту, але він висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі не буде тривалою. Тілліс вважає, що пауза не є поганою, якщо це короткострокова “тактика переговорів”.

Своєю чергою голова комітету Сенату з питань асигнувань представниця Республіканської партії Сьюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги. На її думку, поточна ситуація є "критичним" моментом для України, якій потрібна допомога.

Також сенатор-республіканець Тодд Янг висловив сподівання, що Трамп і Зеленський зможуть “об'єднатися і подолати розрив” в американсько-українській угоді про видобуток корисних копалин. Сенатор Ліндсі Грем теж стурбований паузою в обміні розвідданими з Україною.

Подібної позиції дотримуються член комітету з питань розвідки Джон Корнін і член комітету з питань збройних сил Майк Раундс.

До слова, раніше повідомляли, що Україна та США відновлюють переговори між собою після скандалу, що трапився між президентами країни в Овальному кабінеті 28 лютого. Делегації мають зустрітися для розмови у Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться в Джидді наступного тижня.