З допомогою США та армією: коаліція охочих розробила проєкт декларації щодо гарантій Україні

У вівторок, 6 січня, в Парижі відбувається засідання коаліції охочих, на якому особисто присутні Володимир Зеленський і Кирило Буданов. Воно проходить у закритому форматі, та журналісти дізналися деякі деталі.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які гарантії безпеки Україні розробляють у Європі та як допоможуть США?

"Радіо Свобода" має у своєму розпорядженні чернетку декларації саміту. Там сказано: якщо Росія знову нападе на Україну, США мають взяти на себе зобов'язання підтримати європейські сили коаліції охочих.

У декларації перелічено 5 компонентів системи гарантій для України. Їх можуть запустити після набуття чинності режиму припинення вогню.

Про які гарантії безпеки для України ідеться в Парижі 6 січня:

участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні сили для України;

зобов'язання у разі майбутнього нападу;

зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Зверніть увагу! Механізм моніторингу та верифікації припинення вогню має працювати під керівництвом США з міжнародною участю, зокрема і вкладом від "Коаліції охочих". Також передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.

Тобто миротворці будуть?

Імовірно, так. У документі сказано про багатонаціональні сили, які створять, щоб підтримати відновлення Збройних Сил України та посилити стримування.

За формування таких мультинаціональних сил відповідатиме Коаліція охочих.

Ці сили діятимуть на запит України після достовірного припинення бойових дій і матимуть європейське лідерство "із залученням також неєвропейських членів Коаліції та з участю США, зокрема з використанням американських спроможностей у сфері розвідки та логістики, а також із зобов’язанням США підтримати ці сили у разі нападу",

– інформує "Радіо Свобода".

Що саме робитиме Європа, якщо Росія знову нападе, – поки не ясно.

"Ми домовилися фіналізувати обов'язкові зобов'язання, які визначатимуть наш підхід до підтримки України та відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії", – мовиться в проєкті.

Там указано, що ці зобов'язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, запровадження додаткових санкцій.

Яка допомога для ЗСУ може бути після війни?

Оборонна співпраця передбачає підготовку кадрів, спільне виробництво зброї, розвідувальну співпрацю.

"Як партнери по коаліції, так і Сполучені Штати відіграватимуть життєво важливу та тісно скоординовану роль у забезпеченні цих гарантій безпеки", – сказано у документі.

Партнери планують підтримати ЗСУ в таких аспектах: фінансування закупівель озброєнь, підтримка оборонного бюджету, доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загрози, допомога в створенні оборонних укріплень.

Три країни пропонують ввести в Україну до 30 тисяч миротворців

Le Monde писав, що ідею ввести в Україну миротворців зараз просувають Франція, Велика Британія і Туреччина. Франція та Велика Британія нададуть основну частину військ, тоді як Туреччина буде відповідальною за морську безпеку в Чорному морі.

Ці сили можуть налічувати від 15 тисяч до 20 чи 30 тисяч військових. Їх розгорнуть переважно на Заході України.