Трамп підтвердив, що Маск повернув швидкість Starlink Україні

Дональд Трамп підтвердив, що Ілон Маск відновив доступ України до Starlink після запроваджених обмежень. Водночас він не уточнив, коли саме це відбулося та чи повністю усунули всі обмеження.

Про це американський лідер сказав, відповідаючи на запитання журналістки про те, чи телефонував він керівнику SpaceX із проханням відновити доступ.

Трамп заговорив про Starlink для України

Трамп не став розкривати подробиці можливих контактів із Маском.

Я не хочу це коментувати. Чи телефонував я, чи хтось інший – це не має значення. Наскільки я розумію, головне, що він усе відновив,

– заявив Трамп.

Раніше повідомлялося про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink, які впливали на можливості українських військових використовувати систему. Зокрема, йшлося про військову версію Starlink – Starshield.

Відновлення доступу має важливе значення для українських сил, які використовують супутниковий зв'язок для забезпечення комунікації та роботи на фронті.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив скасувати обмеження на використання військової версії Starlink в Україні.

Президента США роздратувало те, що швидкість роботи системи залишалася обмеженою приблизно до 100 миль на годину. Через це частина українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів не могла ефективно протидіяти російським атакам.

Розмова відбулася після публікації матеріалу WSJ про обмеження Starlink, а протягом тижня Трамп також повідомляв помічникам і союзникам, що хоче їх скасувати.

Невдовзі після дзвінка, 22 жовтня, система почала працювати стабільніше, а швидкість зв'язку зросла. Водночас деякі українські посадовці зазначили, що Starlink ще не відновив повну функціональність. Експерт Майкл Кофман вважає, що зняття обмежень посилить ударні можливості України на оперативній глибині та допоможе масштабувати використання реактивних дронів-перехоплювачів.