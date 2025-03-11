Трамп уже 50 днів як президент США: Білий дім опублікував список його досягнень

У понеділок, 10 березня, Дональд Трамп відзначив 50 днів свого президентства. У Білому домі вважають, що він уже зарекомендував себе як "найпослідовніший президент нашого часу".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на резиденцію політика. Там назвали 50 "перемог американського народу" за початок каденції Трампа, зокрема, скасування ініціативи щодо запровадження паперових соломинок і відновлення смертної кари за федеральні злочини.

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Які 50 досягнень називає Білий дім

Президент Трамп безпрецедентно захистив кордон. Підписання закону про затримання нелегальних іммігрантів на честь пам'яті Лакена Райлі. Масова депортація нелегальних іммігрантів-вбивць, ґвалтівників і наркоторговців. Тарифи Трампа створюють рівні умови для американських робітників. Президент взявся за вирішення фентанілової кризи. Забезпечення мільярдів доларів нових капіталовкладень в США. Повернення виробництва в Америку. Порятунок американських громадян, які перебували в заручниках за кордоном. Відновлення максимального тиску на Іран. Указ про поновлення на службі з виплатою компенсації військовослужбовцям США, які були звільнені відповідно до розпорядження президента Байдена про вакцинацію проти COVID-19. Трамп домігся арешту міжнародного терориста ІДІЛ-К Мохаммада "Джафара" Шаріфуллу. Розкриття потенціалу американської енергетики. Скасування заборони Байдена на експорт зрідженого природного газу. Скасував усії прокитайських та антиамериканських енергетичних постанов адміністрації Байдена, які знищували робочі місця. Зупинено зловживання адміністрації Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних іммігрантів. Трамп прагне миру в усьому світі.

Президент США буцімто посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії. Підписання указу про захист дітей від хімічного й хірургічного каліцтва. Припинення несправедливої практики примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті. Припинення марнотратства, шахрайства та зловживання в уряді. Реформування федеральної бюрократії. Скасував ініціативи щодо "різноманітності, справедливості та інклюзії". Припинення індоктринації американських школярів, зокрема обов'язкової вакцинації від COVID-19. Покінчив з претворенням уряду на зброю проти громадян. Скасування законів, спрямованих проти американських громадян. Життя стає більш доступним для пересічних американців. Визнання існування лише двох статей стало офіційною політикою уряду. Визнання англійської мови офіційною мовою США. Припинення антисемітизму в університетських містечках. Скорочення бюрократичної тяганини. Повернення прийняття на роботу відповідно до заслуг. Збільшення набору до армії до найвищих показників за останні десятиліття. Заборона фінансування БАПОР (Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході), оскільки там працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихадистів. Реформування освіти. Відновлення будівництва прикордонної стіни. Скасування програми розвитку електромобілів часів Байдена. Закінчення війни з криптовалютою. Створення комісії "Зробимо Америку знову здоровою", яка переорієнтовує національну увагу на зміцнення здоров'я, а не просто на боротьбу з хворобами. Розширення доступу до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Заснування Управління з питань віросповідання для захисту релігійних свобод американців. Відновлення прозорості уряду – розсекречення документів, пов'язаних з убивствами Джона Кеннеді й Мартіна Лютера Кінга. Підвищення стандартів для правоохоронних органів. Повернення закону і порядку в американські міста – відновлення смертної кари за федеральні злочини тощо. Реформа федеральної системи реагування на стихійні лиха. Трамп розправився з так званими "містами-притулками". Скасування ініціативи часів Байдена щодо запровадження паперових соломинок. Доручення міністру фінансів припинити виробництво пенні, собівартість якого 3,69 цента. Скасування схвалення для Нью-Йорка обтяжливої схеми "цін на затори". Трамп змусив Вашингтон прибрати табори бездомних в межах політики, спрямованої на відновлення гордості за американську столицю. Президент зупиняє тиск Китаю на Панамський канал, домагаючись його законного повернення у власність США. Призупинення застосування жорстких вимог до звітності, які обтяжували малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.

До слова, за даними ЗМІ, Трамп нібито ділився з своїми радниками планами відвідати Китай у перші 100 днів перебування на посаді. Цікаво, що можлива поїздка у квітні 2025 року якраз вклалася б у цей термін.