Експертиза підтвердила російське походження дрона, який впав у Галаці: Бухарест готує відповідь

У Румунії завершили експертизу уламків дрона, який влучив у житловий будинок у місті Галац. Президент країни Нікушор Дан заявив, що це був російський безпілотник "Герань-2".

У Бухаресті не виключають жорстких дипломатичних кроків у відповідь на інцидент. Про це він написав на платформі X.

Що показала експертиза, яка досліджувала уламки?

У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник, який влучив у багатоповерховий житловий будинок у місті Галац, має російське походження.

За словами Нікушора Дана, на уламках дрона було виявлено маркування "Герань-2" кирилицею, а також елементи конструкції, які відповідають російським ударним безпілотникам. Він зазначив, що електронні компоненти, системи навігації та двигуни є ідентичними або максимально подібними до тих, що раніше фіксувалися на дронах цього типу.

Уламки дрона / Фото Нікушор Дан

"Герань-2" є російським позначенням безпілотників, створених на основі іранських Shahed-131 та Shahed-136, які активно використовуються Росією для ударів по території України. Згодом Росія налагодила власне виробництво таких дронів із частковими модифікаціями.

Той факт, що такий засіб ударив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною стороною є Росія,

– заявив президент Румунії Нікушор Дан.

Він також повідомив, що результати експертизи будуть передані союзникам Румунії в Європейському Союзі та НАТО.

За словами глави держави, Бухарест не має наміру ігнорувати подібні інциденти, які становлять загрозу безпеці громадян та суверенітету країни. Румунська влада розглядає можливість подальших дипломатичних заходів у відповідь.

Зокрема, президент допустив варіант вислання російського посла у разі повторення подібних інцидентів, наголосивши, що Румунія діятиме поетапно у межах дипломатичних процедур.

"Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів", – заявив Нікушор Дан.

Що відомо про падіння дрона?

У ніч проти 29 травня російський безпілотник, який згодом врізався у житловий будинок у румунському Галаці, був уражений над територією України.

Група з 43 російських дронів рухалася через повітряний простір України поблизу Дунаю. Частину безпілотників вдалося збити, а один із них, імовірно уражений над містом Рені на Одещині, змінив траєкторію польоту. Після цього дрон попрямував у бік Румунії та врізався у багатоповерховий житловий будинок у Галаці.

Президент Румунії наголосив, що зміна маршруту стала наслідком роботи української протиповітряної оборони, однак відповідальність за інцидент повністю лежить на Росії.

Відомо, що безпілотник ніс близько 30 кілограмів вибухівки, а внаслідок удару постраждали 53-річна жінка та 14-річний хлопець. Після інциденту румунська влада закрила генеральне консульство Росії та оголосила російського консула персоною нон ґрата.