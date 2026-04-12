Геополітика Європа В Естонії на пляжі знайшли крило дрона: він виявився українським
12 квітня, 20:14
Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На пляжі в Естонії знайшли уламок дрона, який попередньо є українським.
  • Поліція заявила, що крило дрона на узбережжя викинули морські хвилі.

На морському узбережжі в Естонії знайшли уламок дрона. Попередньо, він є українським.

Вранці 12 квітня у повіті Ляен-Вірумаа місцевий житель виявив на пляжі Кальві фрагмент дрону. Про це пише ERR.

Як український дрон потрапив до берега Естонії?

У поліції заявили, що йдеться не про падіння безпілотника. За даними правоохоронців, морські хвилі викинули крило дрона на пляж.

Попередньо, знайдений фрагмент є частиною саме українського дрона. Наразі ще тривають слідчі дії.

Слід зауважити, що пляж Кальві розташований на узбережжі Фінської затоки у північній частині Естонії. 

Куди викинуло український дрон: дивіться відео

Село Кальві розташоване усього за 70 – 80 кілометрів від Усть-Луга, великого морського порту на північному заході Росії, на узбережжі Фінської затоки Балтійського моря.

Нагадаємо, що Усть-Луга періодично опиняється під ударами українських дронів. Зокрема, одна з останніх атак відбулася 7 квітня

На узбережжі Туреччини знайшли американський морський дрон

  • 21 березня біля узбережжя Туреччини місцеві жителі знайшли морський безпілотник Aegir-W американського виробництва.

  • Це великий морський безпілотник: він може мати довжину до 10 метрів, рухатися зі швидкістю близько 45 кілометрів за годину год, долати до 900 кілометрів і перевозити до 300 кілограмів вантажу.

  • Такі апарати використовують для розвідки, доставки або інших військових завдань на морі.

  • Появу дрона біля Туреччини пов'язують із його можливим застосуванням або випробуваннями в Україні. Після втрати керування або виконання місії дрон міг дрейфувати Чорним морем і бути винесеним течіями до турецького узбережжя.

  • Також не виключають, що подібні системи могли тестуватися у співпраці з українськими фахівцями або в рамках спільних проєктів. 