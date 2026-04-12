В Естонії на пляжі знайшли крило дрона: він виявився українським
- На пляжі в Естонії знайшли уламок дрона, який попередньо є українським.
- Поліція заявила, що крило дрона на узбережжя викинули морські хвилі.
На морському узбережжі в Естонії знайшли уламок дрона. Попередньо, він є українським.
Вранці 12 квітня у повіті Ляен-Вірумаа місцевий житель виявив на пляжі Кальві фрагмент дрону. Про це пише ERR.
Як український дрон потрапив до берега Естонії?
У поліції заявили, що йдеться не про падіння безпілотника. За даними правоохоронців, морські хвилі викинули крило дрона на пляж.
Попередньо, знайдений фрагмент є частиною саме українського дрона. Наразі ще тривають слідчі дії.
Слід зауважити, що пляж Кальві розташований на узбережжі Фінської затоки у північній частині Естонії.
Куди викинуло український дрон: дивіться відео
Село Кальві розташоване усього за 70 – 80 кілометрів від Усть-Луга, великого морського порту на північному заході Росії, на узбережжі Фінської затоки Балтійського моря.
Нагадаємо, що Усть-Луга періодично опиняється під ударами українських дронів. Зокрема, одна з останніх атак відбулася 7 квітня.
На узбережжі Туреччини знайшли американський морський дрон
21 березня біля узбережжя Туреччини місцеві жителі знайшли морський безпілотник Aegir-W американського виробництва.
Це великий морський безпілотник: він може мати довжину до 10 метрів, рухатися зі швидкістю близько 45 кілометрів за годину год, долати до 900 кілометрів і перевозити до 300 кілограмів вантажу.
Такі апарати використовують для розвідки, доставки або інших військових завдань на морі.
Появу дрона біля Туреччини пов'язують із його можливим застосуванням або випробуваннями в Україні. Після втрати керування або виконання місії дрон міг дрейфувати Чорним морем і бути винесеним течіями до турецького узбережжя.
Також не виключають, що подібні системи могли тестуватися у співпраці з українськими фахівцями або в рамках спільних проєктів.