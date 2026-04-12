В Естонії на пляжі знайшли крило дрона: він виявився українським

На морському узбережжі в Естонії знайшли уламок дрона. Попередньо, він є українським.

Вранці 12 квітня у повіті Ляен-Вірумаа місцевий житель виявив на пляжі Кальві фрагмент дрону. Про це пише ERR.

Дивіться також Жодних шансів: американський ветеран пояснив, як для Росії завершиться напад на НАТО

Як український дрон потрапив до берега Естонії?

У поліції заявили, що йдеться не про падіння безпілотника. За даними правоохоронців, морські хвилі викинули крило дрона на пляж.

Попередньо, знайдений фрагмент є частиною саме українського дрона. Наразі ще тривають слідчі дії.

Слід зауважити, що пляж Кальві розташований на узбережжі Фінської затоки у північній частині Естонії.

Куди викинуло український дрон: дивіться відео

Село Кальві розташоване усього за 70 – 80 кілометрів від Усть-Луга, великого морського порту на північному заході Росії, на узбережжі Фінської затоки Балтійського моря.

Нагадаємо, що Усть-Луга періодично опиняється під ударами українських дронів. Зокрема, одна з останніх атак відбулася 7 квітня.

На узбережжі Туреччини знайшли американський морський дрон