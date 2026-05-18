В одній з країн ЄС знайшли уламки невідомого дрона: ймовірно, він – український

17 травня увечері в Утенському районі Литви впав військовий дрон. Його уламки знайшли на території села Самана, де ніхто не проживає.

На місці падіння дрона в Утенському районі всю ніч чергувала поліція та працювали сапери. Про це повідомляє LRT.it.

Дивіться також Росія атакувала китайське торгове судно, яке було в територіальних водах України, – Плетенчук

Що відомо про падіння безпілотника у Литві?

Вранці у понеділок, 18 травня, пошуки уламків розбитого безпілотника відновили.

Керівник Національного центру управління кризами Литви Вілмантас заявив, що вони допоможуть точно визначити, що саме за дрон впав в Утенському районі, траєкторію його польоту, напрямок та цілі.

"Схоже, що це український дрон. Зараз розглядають кілька модифікацій, але ми вже на етапі, коли маємо керуватися не припущеннями, а фактами", – зауважив Вілмантас.

За його словами, зараз найважливіше встановити, як дрон потрапив до Литви, на якій висоті летів і які прогалини є в системі виявлення.

Вілмантас уточнив, що вибухівку поки не виявили. Ймовірно, її на безпілотнику не було.

Нагадаємо, що на території країни не вперше знаходять розбиті дрони. У березні цього року на озері Лавис у Варенському районі, неподалік кордону з Білоруссю, також упав український військовий дрон. За даними литовських установ, він мав атакувати Росію, але залетів до Литви через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Президент Литви Ґітанас Науседа цього тижня попередив "воюючі сторони в Європі" не використовувати територію країни для атак безпілотниками. Він заявив, що це було б грубим порушенням суверенітету та міжнародного права.

Українські безпілотники знаходять у країнах Балтії на Фінлядії

Подібні інциденти з дронами останніми місяцями дедалі частіше трапляються в регіоні Балтійського моря.

Так, наприклад падіння українських безпілотників у Латвії призвели до політичних відставок. Посаду залишив міністр оборони країни та прем'єрка.

Також дрони виявляли на території Фінляндії. Гельсінкі назвали порушення повітряного простору країни українськими БпЛА неприйнятним, хоча й визнали право України на самозахист.

Естонія також закликала Київ краще контролювати свої дрони, щоб уникнути їх потрапляння в повітряний простір країн Балтії.

Україна тим часом пояснює, що Росія навмисно спрямовує її дрони у бік країни Балтії та Фінляндії для інформаційних провокацій. Київ готовий відправити до союзних країн експертів, аби допомогти їм із захистом повітряного простору.

Спрямовуючи українські дрони у країни НАТО, Кремль намагається показати слабкість Альянсу та перевіряє, його реакцію. Про це заявив політолог Тарас Загородній у коментарі 24 Каналу.

Водночас експерт підкреслив, що будь-які подібні інциденти вигідні Росії ще й для інформаційних кампаній і дискредитації України.