Дрон, який наприкінці липня упав у Литві, запустили з території Білорусі, – ЗМІ
- Російський безпілотник "Гербера", який наприкінці липня впав у Литві, був запущений з території Білорусі.
- Дрон мав потужний вибуховий пристрій і сучасний бортовий комп'ютер, ймовірно, його ціллю була перевірка протиповітряної оборони Литви.
У липні російський безпілотник "Гербера" впав у Литві. Він був запущений з території Білорусі, а не просто залетів звідти.
Цілком можливо, що ціллю дрона була саме Литва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.
Що відомо про падіння дрона у Литві?
За даними джерел Defli, запуск дрона був "цілеспрямованою операцією" проти Литви, метою якої було не тільки перевірити можливості протиповітряної оборони, але й "справити психологічний ефект". Ймовірно, саме тому безпілотник запустили над Вільнюсом на висоті, де його не зафіксували радари ППО.
Варто також зазначити, що у дроні знайшли не тільки потужний вибуховий пристрій, але й "сучасний бортовий комп'ютер і щонайменше одну SIM-карту".
Зверніть увагу! Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив, що не очікує суттєвих загроз від проведення навчання "Захід-2025". Однак Україні, Польщі, Литві, Латвії та Естонії варто очікувати провокації з боку Росії.
Інциденти з дронами у Литві: коротко про головне
28 липня повітряний простір Литви порушив безпілотник. Його помітили неподалік Вільнюса. Згодом вдалося з'ясувати, що дрон був начинений вибухівкою.
У зв'язку з цим Литва звернулася до НАТО з проханням допомогти зміцнити протиповітряну оборону.
Однак 20 серпня ситуація повторилася. Тоді поблизу Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник, через який на певний час зупиняли авіасполучення у столиці Литви.