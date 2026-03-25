Можуть бути українськими: до Латвії та Естонії залетіли дрони з Росії

У Латвії впав невідомий дрон, що залетів у країну з боку Росії. В Естонії дрон врізався в електростанцію.

Про це повідомили у міноборони Латвії та Delfi.

Дивіться також Путін справді може готувати наступ на країни Балтії, але є нюанс

Що відомо про дрони у Латвії та Естонії?

Повітряні сили Латвії зафіксували вхід невідомого безпілотника до свого повітряного простору з боку Росії в ніч на 25 березня. У районі Краслави системи раннього попередження також зафіксували звук, схожий на вибух.

На місце оперативно прибули підрозділи Національних збройних сил, поліції та прикордонної служби. Там виявили уламки дрона.

Ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Наразі обставини події з’ясовуються.

У зв'язку з інцидентом міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав свій візит до України.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила в ефірі програми "900 секунд", що безпілотник, що впав у Латвії, "міг бути українським".

Тим часом в Естонії також заявили, що виявили дрон. Він врізався у трубу Аувереської електростанції. Втім, пошкодження несерйозні, станція продовжує роботу.

Раніше український дрон залітав до Литви