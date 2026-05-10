Глава міноборони Латвії йде у відставку після інциденту з дронами
- Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після інциденту з дронами, щоб захистити армію від політичних інтриг.
- Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про втрату довіри до Спрудса та висунула кандидатуру полковника Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони.
У ніч проти 7 травня безпілотники перетнули повітряний простір Латвії. За кілька днів після цього інциденту очільник міноборони країни подав у відставку.
10 травня Андріс Спрудс заявив, що йде з посади, щоб "захистити латвійську армію від втягування в політичну кампанію". Про це пише LSM.
Чому Спрудс пішов у відставку?
Міністр зауважив, що останніми тижнями країна пережила серйозні інциденти з дронами, які не повинні загрожувати безпеці громадян.
Водночас він підкреслив, що оборонне відомство вже зробило значний внесок у захист повітряного простору і продовжує посилювати безпеку країни.
Міністр не вважає свою роботу невдалою, адже, на його переконання, обороноздатність Латвії залишається на високому рівні, а армія разом із союзниками повністю готова до захисту держави.
Спрудс продовжить роботу у Сеймі Латвії у статусі депутата.
Раніше прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Спрудс втратив її довіру, і ініціювала його відставку. Чиновник, у свою чергу, заявив, що не був належно поінформований про це рішення і звинуватив прем'єрку у політичних іграх.
Інцидент з дронами, що стався цього тижня, чітко показав, що керівництво міноборони не змогло виконати обіцянку гарантувати безпечне небо над нашою країною. Суспільство довірило оборонній сфері найбільше в своїй історії фінансування – майже 5 % ВВП. Це величезна відповідальність, яка потребує конкретних результатів. Безпека нашої держави та людей стоїть вище за політику,
– написала політикиня.
Сіліня запропонувала кандидатуру полковника Райвіса Мелніса на посаду міністра оборони, і той погодився. Прем'єр уточнила, що Латвії знадобиться досвід Мелніса в Україні.
Що відомо про інцидент з дронами у Латвії?
У ніч проти 7 травня безпілотники з Росії перетнули повітряний простір Латвії. Один упав у Резекні на нафтобазі, другий пізніше виявили у тому самому районі.
Спрудс зазначив, що є попереднє припущення, ніби це могли бути українські дрони, запущені по Росії. Міністр додав, що це лише гіпотеза, і потрібно провести перевірку.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що у разі підтвердження версії про те, що це могли бути українські безпілотники, які були збиті з курсу або відхилені російськими засобами радіоелектронної боротьби, Україна висловить офіційні вибачення Латвії.
Також Сибіга повідомив, що за дорученням президента Володимира Зеленського опрацьовується варіант направлення українських експертів до країн-партнерів. Мета – посилення захисту повітряного простору та допомога у запобіганні подібним інцидентам у майбутньому.
Експерти пояснюють, що Росія використовує так звану "тактику салямі" – поступове нарощування провокацій. Політолог Тарас Загородній зазначає, що Росія таким чином перевіряє реакцію НАТО на атаки поблизу країн Балтії.
Водночас військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що ситуація з дронами, які могли впасти в Латвії, поки що не має однозначного пояснення.
Серед версій – як російські провокації, так і можливий вплив радіоелектронної боротьби, через який українські безпілотники могли змінити курс.
Експерти погоджуються, що такі інциденти демонструють, що країни НАТО стикаються з новим типом гібридних загроз і поки що не завжди демонструють достатньо швидку реакцію на них.