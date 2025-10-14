Під час навчань у Польщі військові з Нідерландів помітили невідомі безпілотники. Також між солдатами була ускладнена комунікація.

Про це повідомив речник Міноборони Нідерландів у коментарі телерадіокомпанії NOS, інформує 24 Канал.

Що відомо про дрони в Польщі?

Протягом останніх тижнів нідерландські військові перебували в Польщі для участі в навчаннях НАТО Falcon Autumn – масштабних повітряних навчаннях, що проводилися за участю Польщі та Сполучних Штатів. Поки військові розбивали табір на аеродромі несподівано з’явилися невеликі дрони.

Вказується, що наразі незрозуміло, хто стоїть за цими безпілотниками та порушеннями зв’язку. Бригадний генерал Франк Грандія висловився щодо ситуації.

"Ми знаємо, що є сторони, які виявляють надзвичайний інтерес до того, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – сказав він.

Загалом навчання скоригували, але не припинили. Зрештою невдовзі дрони відлетіли.

Вказується, що військові не мали з собою систем захисту від дронів – їх доставили з Нідерландів вже після інциденту. Відповідно до слів Франка Грандія, безпосередньої загрози не було.

"Ми перебуваємо досить далеко від російського кордону. Ми одразу ж зробили висновки й вжили відповідних заходів", – сказав він.

Порушення повітряного простору Європи