Над Польщею літали невідомі дрони під час навчань НАТО: солдати втратили зв'язок
- У Польщі помітили невідомі дрони.
- Їх помітили під час навчань нідерландські військові.
Під час навчань у Польщі військові з Нідерландів помітили невідомі безпілотники. Також між солдатами була ускладнена комунікація.
Про це повідомив речник Міноборони Нідерландів у коментарі телерадіокомпанії NOS, інформує 24 Канал.
Що відомо про дрони в Польщі?
Протягом останніх тижнів нідерландські військові перебували в Польщі для участі в навчаннях НАТО Falcon Autumn – масштабних повітряних навчаннях, що проводилися за участю Польщі та Сполучних Штатів. Поки військові розбивали табір на аеродромі несподівано з’явилися невеликі дрони.
Вказується, що наразі незрозуміло, хто стоїть за цими безпілотниками та порушеннями зв’язку. Бригадний генерал Франк Грандія висловився щодо ситуації.
"Ми знаємо, що є сторони, які виявляють надзвичайний інтерес до того, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – сказав він.
Загалом навчання скоригували, але не припинили. Зрештою невдовзі дрони відлетіли.
Вказується, що військові не мали з собою систем захисту від дронів – їх доставили з Нідерландів вже після інциденту. Відповідно до слів Франка Грандія, безпосередньої загрози не було.
"Ми перебуваємо досить далеко від російського кордону. Ми одразу ж зробили висновки й вжили відповідних заходів", – сказав він.
Порушення повітряного простору Європи
Протягом останнього місяця в країнах Європи фіксують порушення повітряного простору. Наприклад, ввечері 22 вересня через рух невідомих дронів призупиняв роботу аеропорт у Копенгагені.
Вночі 25 вересня дрони помітили поблизу аеропорту Ольборг. Тоді зафіксували дрони і біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі.
В ніч проти 27 вересня в Данії знову помітили невідомі безпілотники. Їх зафіксували біля військових об'єктів.
Зауважимо, що про втручання БпЛА заявляла Норвегія. Також дрони фіксували і в Німеччині.
Нагадаємо, що не так давно російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії й покинули його лише після того, як піднялися у небо винищувачі НАТО. Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу, зазначав, що якби їх збили, "то потім довго б не залітали".
Він нагадав, як у 2015 році 2 російські літаки Су-24 вдерлися в повітряний простір Туреччини. Тоді турецькі винищувачі F-16 атакували один із Су-24, який розбився. Після цього ні літаки, ні дрони більше не залітали до Туреччини. "Достатньо було збити один літак, аби Путін усе зрозумів", – підкреслив фахівець.