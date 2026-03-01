Укр Рус
1 березня, 13:50
Оновлено - 14:44, 1 березня

Нема сирен, багато вибухів і суперечливої інформації: що пишуть українці про обстріли Дубая

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Українці в соцмережі Threads обговорюють обстріли Дубая, порівнюючи їх з війною в Україні.
  • У коментарях указують на відсутність системи оповіщень в ОАЕ.

Під час війни США проти Ірану під удар неочікувано потрапив Дубай. І попри те, що в ОАЕ є американські бази в Ель-Дафрі та Джебель-Алі, все одно вибухи та пожежі на тлі розкішних хмарочосів вражають.

Українці в популярній соцмережі Threads обговорюють актуальні події. Зокрема, під дописом турагентки Валерії Котляр вони залишили багато різних коментарів. 

Що пишуть українці про Дубай? 

Зокрема, люди нарікають, що немає жодної системи оповіщень, наприклад, сирен. А якщо прийшло сповіщення на телефон, то немає відбою і не ясно, чи є загроза.

Живу недалеко від американської бази. Понад 20 вибухів в Абу-Дабі з першої дня до шостої, було 2 сильні вибухи декілька хвилин тому, тряслися вхідні двері, бачила 4 ракети над будинком. Кіт сидить у ванній… 
– поділилася одна користувачка. 

"Зранку, вдень і ввечері було чути вибухи. Вдень працювала ППО, ввечері бачили стовпи диму в різних частинах міста, декілька ракет і вибухи було чути", – додала інша. 

Були і стоїчні коментарі: 

  • "Зранку збивали ракети, одна таки впала на готель на Пальм Джумейрі… але, кажуть, все під контролем. Навіть щоденне світлове шоу на Бурж-Халіфі запустили";
  • "В народу настрій ок. Трошки літають ракети, щось збивають. В аеропорт влучив дрон. З аеропорту всіх евакуювали". 

Щодо аеропортів, то багато хто застряг там. Хоча дехто навіть казав, що повітряний простір не закривали, мовляв, все добре і нічого не відбувається.

Деякі користувачі звертали увагу, що з Дубаю надходять суперечливі дані. Можливо, це тому, що існують штрафи за розголошення інформації.

Пес Шайтан: неочікувані меми про Дубай

Звісно, українці порівнювали війну на Близькому Сході з війною в Україні. Бо і серед пальм тепер чути противне дзижчання дронів-камікадзе – до того ж саме тих іранських "Шахедів", якими атакують й Україну. 

Багато хто підійшов до таких порівнянь творчо і нагадав уже історичні меми 2022 року: 

  • "Хто боронить весь Іран? Пес Шайтан, Пес Шайтан";
  • "Батько знайомого працює у "Моссад". Сьогодні терміново викликали на нараду. Повернувся пізно і нічого не пояснив. Сказав лише збирати речі та бігти до магазину за продуктами на два тижні. Нині їдемо кудись далеко за місто. Не знаю, що відбувається, але мені здається, почалося..."
  • "А ми тую башту Бурдж-Халіфу підіймееееемо";
  • "Люди масово стоять в чергах у ТЦК. Пес Іншалах тримає весь район. Бабця з Бурдж-Халіфи дубайським шоколадом збила "Шахеда". Люди несуть продукти до військових. З-за кордону поверталися патріоти для того, щоб піти у військо. Принц ОАЕ на місці, прем'єр теж, міністр оборони теж". 

Хоча не всім сподобалися такі коментарі, та все ж користувачі наголошували: це не насмішка, гумор – це суто український спосіб впоратися з абсурдною реальністю.