Думаю, що Європа не знає, як завершити війну Росії проти України, – Трамп
- Дональд Трамп вважає, що лише він знає, як завершити війну в Україні, на відміну від європейських країн.
- Трамп стверджує, що має хороші стосунки з Путіним і що Путін хоче завершити війну.
На думку президента США Дональда Трампа, Європа не знає, як можна завершити війну в Україні. Він переконаний, що це під силу лише йому.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.
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Хто, на думку Трампа, може завершити війну в Україні
Дональд Трамп заявив, що на відміну від нього, європейські країни й гадки не мають, як можна завершити війну в Україні.
Я думаю, вони (Європа – 24 Канал) не знають, як завершити війну. Я думаю, я знаю, як завершити війну. Попри "російську змову" (втручання Росії в американські вибори 2016 року – 24 Канал) у мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче завершити війну,
– заявив Трамп.
До слова, президент США також заявив, що йому складніше мати справу з Україною, ніж з Росією. Крім того, Трамп повторив свою тезу про те, що у Києва "немає козирів".