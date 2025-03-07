Думаю, що Європа не знає, як завершити війну Росії проти України, – Трамп

На думку президента США Дональда Трампа, Європа не знає, як можна завершити війну в Україні. Він переконаний, що це під силу лише йому.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу в Овальному кабінеті.

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Хто, на думку Трампа, може завершити війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що на відміну від нього, європейські країни й гадки не мають, як можна завершити війну в Україні.

Я думаю, вони (Європа – 24 Канал) не знають, як завершити війну. Я думаю, я знаю, як завершити війну. Попри "російську змову" (втручання Росії в американські вибори 2016 року – 24 Канал) у мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче завершити війну,

– заявив Трамп.

До слова, президент США також заявив, що йому складніше мати справу з Україною, ніж з Росією. Крім того, Трамп повторив свою тезу про те, що у Києва "немає козирів".